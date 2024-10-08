Dışişleri Bakanlığı, Lübnan'daki vatandaşların tahliyesine ilişkin açıklama yaptı:

Lübnan'dan ayrılmak üzere başvuran vatandaşlarımızın deniz yoluyla tahliyesi yarın (9 Ekim) yapılacaktır.

Bu çerçevede, Deniz Kuvvetlerimize ait iki gemimizin bugün Beyrut'a doğru yola çıkması öngörülmektedir. Gemilerimizin toplam kapasitesi yaklaşık 2 bin yolcudur.

Tahliye işlemiyle ilgili detaylar bugüne kadar Konsolosluk Çağrı Merkezimizle temasa geçmiş olan vatandaşlarımızla ayrıca paylaşılacaktır.

Gerekmesi halinde tahliye işlemleri izleyen günlerde devam edecektir.

Vatandaşlarımızın ülkemize varışlarında olabilecek ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik hazırlıklar tamamlanmıştır.

Tahliye için görevlendirilen gemilerimiz, ayrıca insani yardımlarımızı da Lübnan'a nakledeceklerdir.

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