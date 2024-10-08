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Dışişleri duyurdu! Lübnan'dan tahliyeler yarın başlıyor

Dışişleri Bakanlığı, Lübnan'dan ayrılmak üzere başvuran vatandaşların deniz yoluyla tahliyesinin 9 Ekim'de yapılacağını açıkladı.

8 Ekim 2024 Salı 08:42 - Güncelleme:
Dışişleri duyurdu! Lübnan'dan tahliyeler yarın başlıyor
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Dışişleri Bakanlığı, Lübnan'daki vatandaşların tahliyesine ilişkin açıklama yaptı:

Lübnan'dan ayrılmak üzere başvuran vatandaşlarımızın deniz yoluyla tahliyesi yarın (9 Ekim) yapılacaktır.

Bu çerçevede, Deniz Kuvvetlerimize ait iki gemimizin bugün Beyrut'a doğru yola çıkması öngörülmektedir. Gemilerimizin toplam kapasitesi yaklaşık 2 bin yolcudur.

Tahliye işlemiyle ilgili detaylar bugüne kadar Konsolosluk Çağrı Merkezimizle temasa geçmiş olan vatandaşlarımızla ayrıca paylaşılacaktır.

Gerekmesi halinde tahliye işlemleri izleyen günlerde devam edecektir.

Vatandaşlarımızın ülkemize varışlarında olabilecek ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik hazırlıklar tamamlanmıştır.

Tahliye için görevlendirilen gemilerimiz, ayrıca insani yardımlarımızı da Lübnan'a nakledeceklerdir.

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