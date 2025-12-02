Türkiye'den Marakeş'te yoğun diplomasi! 2027 Dünya Su Kongresi resmen devralınıyor

Bu yıl 1- 5 aralık tarihleri arasında "Değişen Dünyada Su: Yenilik ve Uyum" temasıyla düzenlenen kongreye, 100'den fazla ülkeden 1500'ün üzerinde uzman ve yetkili katılıyor.

Fas Bayındırlık ve Su Bakanı Nizar Baraka, açılışta yaptığı konuşmada, kuraklık, azalan kaynaklar ve artan talebin su krizini derinleştirdiğini belirterek uluslararası işbirliğinin güçlendirilmesi gerektiğini söyledi.

Kongrede 4 üst düzey oturum, 140'tan fazla teknik panel, yenilikçi çözümlerin paylaşıldığı sunumlar ve saha ziyaretleri yer alıyor. Etkinliğin "Marakeş Bildirisi" ile tamamlanması planlanıyor.

-TÜRKİYE'DEN GÜÇLÜ TEKNİK VE DİPLOMATİK KATILIM

Türkiye, Marakeş'teki kongreye Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ebubekir Gizligider başkanlığında; Devlet Su İşleri (DSİ), Türkiye Su Enstitüsü (SUEN) ve Su Yönetimi Genel Müdürlüğü (SYGM) temsilcilerinin de yer aldığı geniş bir heyetle katılıyor.

Marakeş'te basına konuşan Bakan Yardımcısı Gizligider, Türkiye'nin kongrede neredeyse tüm panel ve teknik oturumlarda bulunduğunu belirterek, "Türkiye'nin su vizyonunu dünya ile paylaşıyoruz. Ülkeler arasında iletişimi, tecrübe paylaşımını ve işbirliğini artırıyoruz." dedi.

Akdeniz havzasının ciddi su stresiyle karşı karşıya olduğunu, su kıtlığının göçten tarımsal üretime, ekonomik istikrardan toplumsal risklere kadar geniş etkiler doğurduğunu ifade eden Gizligider, kongrede teknolojik altyapı, insan kaynağı, inovasyon ve sürdürülebilirlik başlıklarının kapsamlı biçimde ele alındığını söyledi.

Türk heyeti, kongrenin ilk gününde su–enerji–gıda bağlantısına ilişkin yuvarlak masa toplantılarında ve bakanlar görüşmelerinde aktif rol aldı ve kongre kapsamında Türkiye standının açılışını gerçekleştirdi. DSİ, SUEN ve SYGM uzmanları teknik oturumlarda Türkiye'nin deneyimlerini sundu; su verimliliği kampanyaları, mega su yatırımları, doğa temelli çözümler ve atıksu yönetimi gibi başlıklar ikili temaslarda bulundu.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın da 4–5 Aralık tarihlerinde Marakeş'e gelerek Türkiye'nin 2027 Dünya Su Kongresi ev sahipliğini resmen devralması bekleniyor.

Bakanlıktan konuya ilişkin açıklaması paylaşılan Yumaklı, "Türkiye olarak küresel su sorunlarının çözümüne katkı sunmaya yürekten inanıyoruz. Su medeniyetinin başkenti İstanbul, uluslararası su gündemine çözüm üretme konusunda güçlü bir merkezdir. 2027 Dünya Su Kongresi'ni İstanbul'a yakışır bir organizasyonla gerçekleştirmeye hazırız." değerlendirmesinde bulundu.

Bakanlık yetkililerine göre Türkiye, Marakeş'te yürütülen temaslarda 2027 örgütlenme süreci, teknik hazırlıklar ve kongrenin kapsamına ilişkin görüşmelerini sürdürüyor.