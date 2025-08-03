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  • Türkiye'den İsrail baskınına tepki... ''Mescid-i Aksa'nın güvenliği öncelikli sorumluluktur''
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Türkiye'den İsrail baskınına tepki... ''Mescid-i Aksa'nın güvenliği öncelikli sorumluluktur''

Dışişleri Bakanlığı, İsrailli bakanların Mescid-i Aksa'ya düzenlediği baskına ilişkin, 'Bazı İsrailli bakanların İsrail polisinin koruması altında ve İsrailli yerleşimci gruplarla bugün Mescid-i Aksa'ya düzenledikleri baskını en güçlü biçimde kınıyoruz.' ifadesini kullandı.

AA3 Ağustos 2025 Pazar 19:29 - Güncelleme:
Türkiye'den İsrail baskınına tepki... ''Mescid-i Aksa'nın güvenliği öncelikli sorumluluktur''
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Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Mescid-i Aksa'nın güvenliğinin ve Kudüs'ün kutsal kimliğinin korunmasının yalnızca bölgesel değil, insanlığın ortak vicdanı adına öncelikli bir sorumluluk olduğu vurgulandı.

"İşgalci İsrail'in bu sistematik provokasyonları ve son dönemdeki ilhak çağrıları iki devletli çözümün temellerini hedef almakta ve barış umutlarına derinden zarar vermektedir." denilen açıklamada, İsrail'in Filistin'de ve bölgede devam eden istikrar bozucu eylemleri karşısında, acil ateşkesin sağlanmasına ve iki devletli çözüm temelinde kalıcı barışın tesisine yönelik çağrının yinelendiği aktarıldı.

Açıklamada, "Bazı İsrailli bakanların İsrail polisinin koruması altında ve İsrailli yerleşimci gruplarla bugün Mescid-i Aksa'ya düzenledikleri baskını en güçlü biçimde kınıyoruz." ifadesine yer verildi.

AK PARTİ SÖZCÜSÜ ÇELİK'TEN ÇİRKİN PROVOKASYONA TEPKİ

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, soykırımcı İsrail'in Mescid-i Aksa'ya yönelik çirkin eylemine tepki gösterdi. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Çelik, paylaşımında şu ifadelere yer verdi;

"İsrailli bakanlarla beraber fanatik grupların, yüce değerimiz Mescid-i Aksa'ya dönük saygısızlığını lanetliyoruz. Mescid-i Aksa'ya yapılan saldırı tüm insanlık değerlerine saldırıdır. Netanyahu hükümeti tüm dinlerin mensupları için tehdittir. Bu tehdide karşı tüm insanlık beraber hareket etmelidir."

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