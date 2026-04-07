7 Nisan 2026 Salı / 20 Sevval 1447
Güncel

Türkiye'den Mescid-i Aksa saldırısına tepki

İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan ve Müslümanlara 38 gündür kapalı tutulan Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlemesi üzerin Türkiye'den kınama geldi. Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, 'İsrailli bir bakan tarafından Mescid-i Aksa'ya düzenlenen baskını en güçlü biçimde kınıyoruz. Mescid-i Aksa'nın tarihi ve hukuki kimliğini hedef alan ihlal ve provokasyonları kabul edilemez.' ifadeleri yer aldı.

HABER MERKEZİ7 Nisan 2026 Salı 11:36 - Güncelleme:
Türkiye'den Mescid-i Aksa saldırısına tepki
İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan ve Müslümanlara 38 gündür kapalı tutulan Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi.

Mescid-i Aksa'ya düzenlenen baskın sonrası Dışişleri Bakanlığı'ndan kınama geldi.

Bakanlık'tan gelen açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"İsrailli bir bakan tarafından Mescid-i Aksa'ya düzenlenen baskını en güçlü biçimde kınıyoruz.

Netanyahu hükümetinin münhasıran Müslümanlara ait kutsal bir mekan olan Mescid-i Aksa'nın tarihi ve hukuki kimliğini hedef alan ihlal ve provokasyonları kabul edilemez.

Mescid-i Aksa'nın Müslümanların ibadetine açılmasının ve Doğu Kudüs'teki kutsal mekanlarda ibadet özgürlüğünü engelleyen tüm kısıtlamaların kaldırılmasının sağlanmasının uluslararası toplumun ortak sorumluluğu olduğunu hatırlatıyoruz."

  • Mescid-i Aksa
  • Itamar Ben-Gvir
  • Doğu Kudüs

ÖNERİLEN VİDEO

Avcılar'da çocuk dehşeti! 8 suç kaydıyla çarptı, kaçtı, yakalandı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
