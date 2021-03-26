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Türkiye'den Mısır'daki tren kazasında hayatını kaybedenler için taziye

Dışişleri Bakanlığı, Mısır'da meydana gelen tren kazasında hayatını kaybedenler için taziye mesajı yayımladı.

AA26 Mart 2021 Cuma 19:19 - Güncelleme: 26 Mart 2021 Cuma 19:20
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Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Mısır'ın Suhac kentinin Tahta bölgesinde meydana gelen tren kazasında 30'dan fazla kişinin hayatını kaybettiğinin ve çok sayıda yaralı olduğunun üzüntüyle öğrenildiği kaydedildi.

Açıklamada, "Kazada hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralananlara acil şifa, dost ve kardeş Mısır halkı ile merhumların aile ve yakınlarına başsağlığı diliyoruz." ifadesine yer verildi.

Mısır Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Suhac kentinin Tahta ilçesinde iki yolcu treninin çarpışması sonucu en az 32 kişinin hayatını kaybettiği ve 108 kişinin de yaralandığı bildirilmişti.

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