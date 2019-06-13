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Türkiye'den Moldova'nın 'Kudüs' kararına tepki

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, 'Moldova'nın İsrail'deki Büyükelçiliğinin Kudüs'e taşınacağına ilişkin haberleri derin endişeyle karşılıyoruz.' denildi.

  • AA
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Türkiye, Moldova'nın Tel Aviv Büyükelçiliğini Kudüs'e taşıma kararının endişeyle karşılandığını bildirdi.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Moldova'nın İsrail'deki Büyükelçiliğinin Kudüs'e taşınacağına ilişkin haberleri derin endişeyle karşılıyoruz. Filistin meselesinin adil ve kalıcı bir çözüme kavuşturulması bakımından kilit önem taşıyan Kudüs’ün statüsü konusunun iç politika mülahazalarıyla uluslararası hukuk hilafına istismar edilmesini son derece yadırgıyoruz." değerlendirmesinde bulunuldu.

Açıklamada, uluslararası toplumun tüm üyeleri, Kudüs hakkında kabul edilmiş Birleşmiş Milletler kararlarına riayet etmeye, Kudüs'ün tarihi ve hukuki statüsüne saygı göstermeye ve bölgenin istikrarını tehlikeye atacak sorumsuz adımlardan kaçınmaya davet edildi.

Moldova Başbakanı Pavel Filip, salı günü, ülkesinin Tel Aviv Büyükelçiliğini Kudüs'e taşıma kararı aldıklarını açıklamıştı. Filistin Dışişleri Bakanlığı ise yaptığı yazılı açıklamayla Moldova'nın söz konusu kararını kınamıştı.

İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) da Moldova'nın İsrail'deki büyükelçiliğini Kudüs'e taşıma kararını kınayarak, bu ülkeye bu kararından vazgeçmesi çağrısında bulunmuştu.

ABD Başkanı Donald Trump, 6 Aralık 2017'de Kudüs'ü "İsrail'in başkenti" olarak tanıdığını açıklamış, ülkesinin Tel Aviv'deki büyükelçiliğini Kudüs'e taşıyarak 14 Mayıs 2018'de resmi törenle açmıştı.

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