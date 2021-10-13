Türkiye'den Nepal'e taziye mesajı

AA 13 Ekim 2021 Çarşamba 19:41 - Güncelleme: 13 Ekim 2021 Çarşamba 19:41

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Nepal'in Mugu Bölgesinde gerçekleşen otobüs kazasında 32 kişinin hayatını kaybettiği, 17 kişinin yaralandığının üzüntüyle öğrenildiği bildirildi.

Açıklamada, "Bu elim kazada hayatını yitirenlerin ailelerine ve dost Nepal halkı ile hükümetine başsağlığı dileklerimizi iletiyor, yaralılara acil şifalar diliyoruz." ifadesi kullanıldı.

Asian News International (ANI) ajansının haberine göre, Mugu ilçesinden Gamgadhi'ye giden otobüsün Chhayanath Rara'daki Pina Jhyari Nehri'ne düşmesi sonucu 32 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralanmıştı.