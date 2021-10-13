İSTANBUL 16°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
13 Ekim 2021 Çarşamba / 7 RebiülEvvel 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    9,0762
  • EURO
    10,5175
  • ALTIN
    523.271
  • BIST100
    1413.54
Güncel

Türkiye'den Nepal'e taziye mesajı

Dışişleri Bakanlığı, Nepal'de gerçekleşen otobüs kazası için taziye mesajı yayımladı.

AA13 Ekim 2021 Çarşamba 19:41 - Güncelleme: 13 Ekim 2021 Çarşamba 19:41
ABONE OL

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Nepal'in Mugu Bölgesinde gerçekleşen otobüs kazasında 32 kişinin hayatını kaybettiği, 17 kişinin yaralandığının üzüntüyle öğrenildiği bildirildi.

Açıklamada, "Bu elim kazada hayatını yitirenlerin ailelerine ve dost Nepal halkı ile hükümetine başsağlığı dileklerimizi iletiyor, yaralılara acil şifalar diliyoruz." ifadesi kullanıldı.

Asian News International (ANI) ajansının haberine göre, Mugu ilçesinden Gamgadhi'ye giden otobüsün Chhayanath Rara'daki Pina Jhyari Nehri'ne düşmesi sonucu 32 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralanmıştı.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.