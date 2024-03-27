Türkiye'den net mesaj: Terör bataklığını kurutacağız

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, bir dizi temaslarda bulunmak üzere Kırşehir'e geldi. Bakan Güler, şehit aileleri ve gaziler ile iftar programında bir araya geldi. Burada konuşan Güler, Kırşehir'de olmaktan memnuniyet duyduğunu kaydederek, şunları söyledi:

"Memnuniyet duyuyorum. Siz değerli Kırşehirli kardeşlerim ile mübarek ramazan ayının bu güzel iftar sofrasında, birlikte olmanın bahtiyarlığını yaşıyorum. Bu vesileyle, Sayın Cumhurbaşkanımızın da sizlere selamlarını iletiyorum. Başta komşu coğrafyalar olmak üzere dünya genelinde hassas gelişmelerin yaşandığı, karmaşık bir dönemden geçmekteyiz. Ülkemiz de jeopolitik konumu itibarıyla başta savunma ve güvenlik alanı olmak üzere bu gelişmelerden etkilenmekte; terör dahil çeşitli tehditlere maruz kalmaktadır. Ancak Türkiye; savunma ve güvenliğini sağlamak, her alanda hak ve menfaatlerini korumak için gerekli siyasi, askeri, ekonomik ve diğer milli güç unsurlarına sahiptir ve çok şükür kendisine yönelebilecek her türlü tehlikeyi de bertaraf edebilme kabiliyetini haizdir. Bu kapsamda şanlı ordumuz; son bir asrın en yoğun ve en etkili faaliyetlerini gerçekleştirmektedir. Son yıllarda sizlerin de yakından takip ettiği üzere kahraman Mehmetçiğimizin ve güvenlik kuvvetlerimizin ortaya koyduğu üstün fedakarlıklar ve gayretler neticesinde, terörle mücadelede büyük başarılar elde edildi. Yurt içinde ve sınır ötesinde icra edilen etkili operasyonlar ile terör örgütüne ağır darbeler vuruldu."

'TERÖR BATAKLIĞINI KURUTACAĞIZ'

Güler, terör örgütlerine karşı gerçekleştirilen faaliyetleri anlatarak, "Terörü kaynağında yok etme, nerede bir terör bataklığı varsa kurutma anlayışı ile yürüttüğümüz operasyonlar ile çok şükür artık güvenliğimiz, sınırlarımızın ötesinden sağlanmakta. Terörle mücadelemiz; kararlı ve etkin adımlarla, örgütün nefes almasına izin bile vermeden amansız bir şekilde devam edecek. Sahada elde ettiğimiz başarıları daha da geliştirerek terör bataklığını kurutacağız" dedi.

'TÜM DÜNYADA BÜYÜK ETKİLER UYANDIRAN BAŞARILAR ELDE EDİYORUZ'

Bakan Güler, sınır güvenliği ve Türkiye'nin hak ve menfaatlerine ilişkin, şöyle dedi:

"Hudutlarımızın güvenliğinin sağlanmasından mavi ve gök vatanımızdaki hak ve menfaatlerimizin korunmasına, bölgemizde ve dünyada barış ve istikrarın desteklenmesinden yerli ve milli savunma sanayimizin geliştirilmesine kadar birçok alanda büyük gayret gösteriliyor. Özellikle savunma sanayiinde tüm dünyada büyük etkiler uyandıran başarılar elde ediyoruz. Yerli, milli ve modern teknolojiyi haiz Türk savunma sanayisi, ürettiği silah sistemleriyle ülkemizin ve kahraman ordumuzun gücüne güç katmıştır. Bu kapsamda fırtına obüslerimiz, İHA-SİHA ve TİHA'larımız, taarruz helikopterlerimiz, TCG Anadolu gemimiz ve hava savunma sistemleri gibi birçok kritik ürün, kahraman ordumuzun istifadesine sunuldu. Son olarak, ülkemizin göz bebeği olan yerli ve milli muharip uçağımız KAAN da, 21 Şubat'ta ilk uçuşunu başarıyla gerçekleştirdi. Sayın Cumhurbaşkanımızın riyasetinde daha yeni ve daha gelişmiş sistemleri üretmek için var gücümüzle çalışmaktayız."

'TÜRKİYE YÜZYILI HEDEFLERİMİZE BÜYÜK BİR İNANÇ VE AZİMLE İLERLİYORUZ'

Bakan Güler, Türkiye'nin pek çok alanda sahip olduğu imkan ve yeteneklerinin olduğunu ifade ederek, "Sayın Cumhurbaşkanımızın riyasetinde ortaya konulan etkin siyasi ve askeri politikalar ile dünyadaki baş aktörlerden biri olmuştur. Ülkemizin şu ana kadar her alanda elde ettiği başarıların korunması ve daha yüksek seviyelere çıkarılması temel önceliğimizdir. Cumhuriyetimizin ikinci asrına başladığımız bu tarihi süreçte, 'Türkiye Yüzyılı' hedeflerimize büyük bir inanç ve azimle ilerliyoruz. Bu kutlu yolculukta, vatanperver insanların diyarı Kırşehir'imiz de bizlere güç ve ilham veriyor. Nitekim geniş ulaştırma ağı, gelişen sanayisi, modern eğitim ve sağlık hizmetleri ile her geçen gün daha fazla büyüyen Kırşehir, çağdaş bir şehir özelliği ile 'Türkiye Yüzyılı' vizyonumuzun en önemli sacayaklarından biridir. Ne diyor büyük usta Neşet Ertaş; 'Aşkınan koşan yorulmazmış.' Biz de memleketimize, milletimize aşk ile hizmet etme yolunda asla yorulmuyoruz, yorulmayacağız" dedi.

'ŞEHİTLERİMİZİN FEDAKARLIKLARINI ŞÜKRAN VE MİNNETLE YAD EDECEĞİZ'

Bakan Güler, Türkiye'nin güvenli ve huzurlu bir ortama sahip olmasında en büyük payın şehit ve gazilerin olduğunu ifade ederek, cümlelerini şöyle sürdürdü:

"Ülkemizin bugünkü güçlü, istikrarlı, güvenli ve huzurlu ortama sahip olmasında elbette en büyük pay, aziz şehitlerimize ve kahraman gazilerimize aittir. Bu mübarek toprakları bizlere vatan yapan, şehit ve gazilerimizin emsalsiz fedakarlıkları ve kahramanlıklarıdır. Nice kahraman evladımız; vatan ve bayrak aşkıyla, aziz vatanımızın ve asil milletimizin güvenlik ve huzuru için büyük bir cesaret ve özveriyle görevlerini yaparken şehadet makamına ulaştı. Vatan sevdasının ölümsüz temsilcileri olan şehit ve gazilerimizin ortaya koyduğu yüksek fedakarlık ve yiğitlik, ülkemizin birlik ve beraberliğinin teminatı, asil Türk milletinin özgürlüğünün simgesidir. Aziz şehitlerimiz, şanlı tarihimizin müstesna köşesinde yerlerini alırken kahraman gazilerimiz ise 'Ölürsek şehit, kalırsak gazi' anlayışıyla icra ettikleri kutsal vazifelerinde, gösterdikleri üstün cesaret ve feragat neticesinde 'Gazilik' mertebesine ulaştılar. Şehitlerimizin aziz hatıralarını kalbimizde yaşatacak, fedakarlıklarını daima şükran ve minnetle yad edeceğiz. Asil milletimizin gururu olan kahraman gazilerimiz de her zaman ilham kaynağımız ve başımızın tacıdır. Çok iyi biliyoruz ki aziz şehitlerimizin, kahraman gazilerimizin ve siz değerli ailelerinin hakkını, hiçbir zaman ödeyemeyiz. Ancak yine de kahraman gazilerimiz ile şehit ve gazi ailelerimizin hayatını kolaylaştırmak, yaşam standartlarını yükseltmek için ilgili tüm kurumlarımızla birlikte yoğun bir gayret içindeyiz. Bu anlayışla daima yanınızda olacak ve sizleri hiçbir zaman yalnız bırakmayacağız. Şehitlerimizin aziz hatıralarını da daima kalbimizde yaşatacak, fedakarlıklarını şükran ve minnetle yad edeceğiz. Sonuç olarak sizlerin de desteğiyle, bir ve beraber olarak geleceğe emin adımlarla yürüyecek ve ülkemizin gücüne güç katacağız. Bu vesileyle; Mete Han'dan Sultan Alparslan'a, Fatih Sultan Mehmet'ten Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e ve bugüne kadarki tüm devlet büyüklerimizi ve komutanlarımızı saygıyla anıyorum. Aziz şehitlerimizi, ebediyete irtihal eden kahraman gazilerimizi rahmet ve minnetle yad ediyor, kahraman gazilerimize, şehit ve gazilerimizin kıymetli ailelerine saygı ve şükranlarımı sunuyorum. Sizleri bir kez daha sevgiyle, saygıyla selamlıyorum."