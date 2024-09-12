Türkiye'den Norveç'e memnuniyet mektubu

Alınan bilgiye göre, Büyükgümüş, Büyükelçi Gaarder'e ilettiği mektubunda, Norveç'in 2019'da Türkiye'ye karşı uygulamaya koyduğu savunma sanayisi kısıtlamalarını kaldırma kararına yönelik duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Büyükgümüş, mektubunda, "Bu kararın, müttefikler olarak ikili işbirliğimizi daha da artırmaya katkıda bulunacağına kesinlikle inanıyorum. Türkiye-Norveç Dostluk Grubu olarak ikili ilişkilerimizi güçlendirmek için çabalarımızı sürdüreceğimizi vurgulamak isterim." ifadelerine yer verdi.