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Türkiye'den Norveç'e memnuniyet mektubu

Türkiye-Norveç Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı ve AK Parti Yalova Milletvekili Ahmet Büyükgümüş, Norveç'in Türkiye'ye yönelik savunma sanayisi kısıtlamalarını kaldırma kararı alması nedeniyle Ankara Büyükelçisi Andreas Gaarder'e memnuniyet mektubu gönderdi.

AA12 Eylül 2024 Perşembe 12:33 - Güncelleme:
Türkiye'den Norveç'e memnuniyet mektubu
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Alınan bilgiye göre, Büyükgümüş, Büyükelçi Gaarder'e ilettiği mektubunda, Norveç'in 2019'da Türkiye'ye karşı uygulamaya koyduğu savunma sanayisi kısıtlamalarını kaldırma kararına yönelik duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Büyükgümüş, mektubunda, "Bu kararın, müttefikler olarak ikili işbirliğimizi daha da artırmaya katkıda bulunacağına kesinlikle inanıyorum. Türkiye-Norveç Dostluk Grubu olarak ikili ilişkilerimizi güçlendirmek için çabalarımızı sürdüreceğimizi vurgulamak isterim." ifadelerine yer verdi.

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