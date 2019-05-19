Türkiye'den önemli S-400 açıklaması: Bu yıl içinde...

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Demir'in konuşmasından satırbaşları

*S-400 anlaşmasına 2 yıl önce imza attık.

*S-400 ve F-35 projelerinde işin teknik boyutu bizi ilgilendiriyor.

*S-400 NATO sistemine entegre olmayacak.

*Gerekli tedbirler alındığında S-400 NATO için tehdit olmayacak.

*S-400'lerin bu yıl içerisinde operasyonel olmasını bekliyoruz. '' dedi.

*Hava savunma için EUROSAM ile görüşmelerimiz devam ediyor. Batılı sistemlere kapıyı kapatmış değiliz. Bu ilişkilerimiz devam ediyor.

*Millî Muharip Uçağımız F-16'ların yerini alacak. Uçağın genel hatları ortaya çıktı. Uçağımızın alt sistemleri için çalışmalar devam ediyor. Programın belirli aşamalarında yeni yabancı ortaklıklar olabilir.

*MMU'da ortaklık için dost ve müttefik bazı ülkelerle görüşüyoruz. Uçağımız 2023'de hangardan çıkacak.