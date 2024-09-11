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Türkiye'den Özbekistan'a üst düzey ziyaret: İlk defa 'üçlü toplantı formatında' istişareler yapılacak

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın ile yarın Özbekistan'ı ziyaret edecek.

AA11 Eylül 2024 Çarşamba 14:13 - Güncelleme:
Türkiye'den Özbekistan'a üst düzey ziyaret: İlk defa 'üçlü toplantı formatında' istişareler yapılacak
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Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Fidan, Yerlikaya ve Kalın'ın Özbekistan ziyaretinde ilk defa "üçlü toplantı formatında" istişareler yapılacak.

Görüşmelerde, ikili siyasi ve ekonomik ilişkiler ile güvenlik alanındaki işbirliği konuları değerlendirilecek.

Toplantının yanı sıra Türkiye ile Özbekistan arasındaki ilişkilerin kurumsal alanda daha da güçlendirilmesine yönelik bir çalışmanın nihai hale getirilmesi hedefleniyor.

BAKAN FİDAN MEVKİDAŞI İLE GÖRÜŞECEK

Bakan Fidan'ın, ziyareti kapsamında Özbek mevkidaşı Bahtiyar Saidov ile görüşmesi planlanıyor.

Görüşmede, haziranda Türkiye'de yapılan Türkiye - Özbekistan Yüksek Düzeyli Stratejik İş Birliği Konseyi (YDSK) Üçüncü Toplantısı'nda alınan kararların takibi de yapılacak.

Bu çerçevede, ekonomi, savunma sanayi, enerji, ulaşım, kültür, eğitim, düzensiz göç, terörle mücadele ile güvenlik alanlarındaki ilişkilerin de ele alınması bekleniyor.

İŞBİRLİĞİ DEĞERLENDİRİLECEK

Ziyaret kapsamında, Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) başta olmak üzere, bölgesel gelişmeler ile bölgesel ve uluslararası kuruluşlar nezdindeki işbirliği kapsamlı bir şekilde değerlendirilecek.

Fidan'ın Özbekistan'da Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev tarafından kabul edilmesi de bekleniyor.

İKİ ÜLKE ARASINDAKİ İLİŞKİLER HIZLA GELİŞİYOR

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev'in iradeleri doğrultusunda iki ülke arasındaki ilişkiler her alanda ilerliyor.

Bu kapsamda dış politika ve güvenlik alanlarında işbirliğinin artırılması amacıyla Dışişleri ve İçişleri Bakanlıkları ile istihbarat kurumları arasındaki eşgüdüm ve işbirliğinin güçlendirilmesi çabaları hız kazandı.

Özbekistan ile tesis edilen Kapsamlı Stratejik Ortaklık mekanizması kapsamında, kurumlar arası işbirliği yürütülürken, iki ülke arasındaki üst düzey ziyaret ve temaslar devam ediyor.

Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev, 6 Haziran'da YDSK Üçüncü Toplantısı vesilesiyle Ankara'yı ziyaret etmişti.

Toplantı çerçevesinde, Türkiye-Özbekistan kapsamlı stratejik işbirliğinin daha da derinleştirilmesine ilişkin Ortak Bildiri iki ülkenin cumhurbaşkanları tarafından imzalanmıştı.

Anılan ziyaret kapsamında enerjiden insan kaynaklarına, tarımdan ticaret ve yatırıma kadar muhtelif alanları kapsayan toplam 18 anlaşma imzalanmıştı.

YDSK toplantısı Türkiye-Özbekistan ikili ticari ilişkilerinin daha da ivme kazanması bakımından önemli sonuçlar doğurmuştu.

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