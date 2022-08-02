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Türkiye'den Pakistan'a taziye mesajı

Dışişleri Bakanlığı, Pakistan'ın Belucistan eyaletinde bir askeri helikopterin düşmesi sonucu hayatını kaybedenler için taziye mesajı yayımladı.

AA2 Ağustos 2022 Salı 16:55 - Güncelleme:
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Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Belucistan eyaletindeki sel felaketi nedeniyle yürütülen yardım çalışmalarında görevli askeri bir helikopterin düşmesi sonucu 6 Pakistan askerinin şehit olduğunun büyük üzüntüyle öğrenildiği kaydedildi.

Açıklamada, "Kazada hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyor, dost ve kardeş Pakistan hükümeti ile halkına başsağlığı dileklerimizi sunuyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Belucistan eyaletindeki sel sebebiyle başlatılan yardım faaliyetlerini incelemek için dün bir grup askeri personel, helikopterle bölgeye ziyaret gerçekleştirmişti. Ordu, Belucistan'dan ayrılmasının ardından 6 saat geçmesine rağmen helikopterden haber alınamaması üzerine, arama kurtarma çalışması başlatmıştı.

İçerisinde Korgeneral Sarfaraz Ali'nin de bulunduğu 6 ordu mensubunu taşıyan askeri helikopter Sakran kasabasındaki polis merkezine 7-8 kilometre uzaklıkta dağlık bir bölgeye düşmüş, kazada kurtulan olmamıştı.

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