İSTANBUL 29°C / 19°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,7851
  • EURO
    7,6565
  • ALTIN
    370.116
  • BIST100
    109637
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Türkiye'den Paraguay'ın Kovid-19 ile mücadelesine destek
Güncel

Türkiye'den Paraguay'ın Kovid-19 ile mücadelesine destek

Türkiye, Güney Amerika ülkesi Paraguay'a yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelesine destek olmak amacıyla tıbbi malzeme yardımında bulundu.

AA09 Haziran 2020 Salı 07:21 - Güncelleme: 09 Haziran 2020 Salı 07:21
ABONE OL

Paraguay Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Devlet Başkanı Mario Abdo Benitez'in eşi Silvana Abdo, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'dan Paraguay'ın salgınla mücadelesine destek olmasını talep etti.

Emine Erdoğan'ın, bu talebi kabul etmesi üzerine, her iki ülkenin de dışişleri ve sağlık bakanlıklarının birlikte çalışması neticesinde Türkiye'den gönderilen tıbbi yardım malzemeleri Brezilya'ya ulaştı.

Birkaç gün içinde Paraguay'a ulaşması beklenen ekipmanların, 50 bin koruyucu tulum, 30 bin N95 maske, 100 bin ameliyat maskesi, 2 bin koruyucu gözlük ve 50 bin galoştan oluştuğu bildirildi.

Bakanlık hazırladı, Türkiye'nin doğal güzelliği gözler önüne serildi

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.