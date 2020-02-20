Türkiye'den Patriot, S-400 ve F-35 açıklaması! Faaliyete geçiyor

20 Şubat 2020 Perşembe22:01 - Güncelleme: 20 Şubat 2020 Perşembe 22:01

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD ile yaşanan patriot ve F-35 sorunları ve Rusya'dan alınan S-400'lerle ilgili çok önemli açıklamalarda bulundu.

S-400

Biz ilkeli kurallara bağlı, oyunu kurallarına göre oynuyoruz. Birçok yer "alamazsınız, getiremezsiniz" gibi konuşmalar yaptı. Cumhurbaşkanımız gerekli cevapları verdi ve S-400'ü getirdik. S-400'ler faaliyete geçecek, kimsenin şüphesi olmasın. Nisan gibi çalışmalar başlayacak.

PATRIOT

Amerika ile bir noktaya gelemedik. Çözemedik. İstiyoruz, vermiyorsunuz. S-400 niye aldınız" diye suçluyorsunuz. Biz bir tercih olarak değil zorunlu olarak S-400'e gittik. Hava savunma tehdidi varken tedbir almayacak mıyız? Kimse kusura bakmasın. Halkımızın, milletimizin menfaatleri doğrultusunda ilerliyoruz. Çözümler olsaydı biz Patriot alabilirdik. Hala söylüyoruz, bizim hava suvunma sistemine ihtiyacımız var.

F-35

Biz F-35'in ortağıyız. Müşterisi değiliz. Bu yapılan şey bütün kurallara aykırı. Biz anlaştık. F-35'ler için 1,5 milyar dolar ödeme yaptık. 2.1 milyar dolara kadar ödememiz var ve ödeyeceğiz. Biz orada ortaklık sorunumuzu yerine getirdik. Biz ABD ve diğer ülkelerinde sorumluluklarını yerine getirmesini istiyoruz.