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Türkiye'den PKK uyarısı: Topraklarınızda teröristler oldukça mücadelemiz sürecek

Bağdat'ta kritik temaslarda bulunan MİT Başkanı Hakan Fidan, ikili görüşmelerde Türkiye'nin terörle mücadelesinin terör örgütü PKK'nın Irak topraklarında kaldığı sürece devam edeceğini söylediği ifade edildi.

Star Gazetesi12 Eylül 2022 Pazartesi 10:51 - Güncelleme:
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Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı Hakan Fidan'ın geçen hafta Irak'ın başkenti Bağdat'a yaptığı ziyaretin detayları belli oldu.

Hakan Fidan, Bağdat'ta Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih, Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi ve Irak Meclis Başkanı Muhammed Halbusi ile bir araya gelerek bir dizi özel görüşmelerde bulundu.

TÜRKİYE, IRAK'TA PKK MÜCADELESİNİ SÜRDÜRECEK

Ülke basının Iraklı yetkililere dayandırdığı haberinde ikili görüşmelerde MİT Başkanı Hakan Fidan'ın Türkiye'nin Irak'ın egemenliğine verdiği desteği vurguladığı belirtildi.

Fidan'ın Türkiye'nin terörle mücadelesinin terör örgütü PKK'nın Irak topraklarında kaldığı sürece devam edeceğini söylediği ifade edildi.

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