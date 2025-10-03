İSTANBUL 24°C / 16°C
Güncel

Türkiye'den Rumlara anlamlı cevap! Türk donanması markaja aldı, Norveç gemisi kaçtı

Milli Savunma Bakanlığı'nın basını bilgilendirme toplantısı KKTC'de bulunan Boğazköy Şehitliği'nde gerçekleştirildi. Öte yandan Türk donanması, Kıbrıs'ın güneyinde Rumlar adına faaliyette bulunan gemileri markaja aldı. Norveç gemisi geri adım attı.

HABER MERKEZİ3 Ekim 2025 Cuma 07:45
Türkiye'den Rumlara anlamlı cevap! Türk donanması markaja aldı, Norveç gemisi kaçtı
Milli Savunma Bakanlığı'nın (MSB) basını bilgilendirme toplantısı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) bulunan Boğazköy Şehitliği'nde gerçekleştirildi.

Gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını cevaplayan MSB kaynakları, Norveç bayraklı Ramform Hyperion adlı geminin Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin (GKRY) yayımladığı NAVTEX ile adanın güneyinde gerçekleştirdiği faaliyetleri değerlendirdi. Türk donanması, Kıbrıs adasının güneyinde Rum Kesimi adına faaliyetlerde bulunan Norveç bayraklı Ramform Hyperion gemisini yakın markaja aldı. Gemi sahada sorgulanarak, ikaz edildi ve Kıbrıs Türkleri'nin hakları kayda geçirdi. Donanmanın ve Dışişleri Bakanlığı'nın uyarısı üzerine gemi geri adım atarak limana çekildi.

Adanın deniz yetki alanlarında her iki halkın da eşit hakları bulunduğuna dikkat çeken kaynaklar, "KKTC'nin bölgedeki mevcut ruhsat sahaları ve adanın tamamındaki hakları görmezden gelinerek icra edilmeye çalışılan faaliyetlere karşı gereken karşılıkları vermekteyiz. Sahadaki durumu yakından takip ediyoruz" dedi.

MSB'den "Gazze" açıklaması: Adil ve kalıcı barışın tesisine katkı sağlayacağız

