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Türkiye'den Rusya'ya başsağlığı mesajı

Türkiye, Moskova'da meydana gelen uçak kazasında hayatını kaybedenler için Rusya'ya başsağlığı diledi.

  • AA
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Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Rusya'nın başkenti Moskova'daki Şeremetyevo havaalanında meydana gelen uçak kazasında çok sayıda kişinin hayatını kaybetmesinin üzüntüyle öğrenildiği belirtildi.

Açıklamada, "Bu acı olay nedeniyle Rusya halkının ve hükümetinin üzüntüsünü paylaşıyor ve hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı, yaralananlara acil şifalar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

Moskova’da havalimanına acil iniş yaparken alev alan yolcu uçağında bulunanlardan son bilgilere göre 41 kişinin hayatını kaybetti.

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