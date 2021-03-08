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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'dan AB, ABD, Rusya ve S-400 açıklaması

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın Türkiye - ABD ilişkilerine dair açıklamalarda bulundu. Kalın, ABD'nin YPG desteğine için, 'Bu, ABD yönetimiyle önemli bir anlaşmazlık konusu' dedi. Kalın S-400'lere ilişkin, 'Karar bir gecede alınmadı, S-400'ler NATO savunma sistemine entegre edilmeyecek' ifadelerini kullandı.

08 Mart 2021 Pazartesi 09:44 - Güncelleme: 08 Mart 2021 Pazartesi 10:04
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İşte Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın açıklamaları:

Biden yönetimiyle iyi bir başlangıç yaptık, muhakkak iki Başkan görüşecektir. Mısır ve Körfez ülkeleri ile yeni bir sayfa açılabilir. Türkiye ve ABD'yi bölen 3 önemli konu; ABD'nin PYD/YPG'ye desteği, S-400'ler ve CAATSA yaptırımları...

AB İLE İLİŞKİLER

Çok yapıcı ivme yakaladık, ilişkiler daha da ilerleyecek.

RUSYA İLE İLİŞKİLER

Her konuda anlaşıyor değiliz ama yapıcı diyalog devam ediyor. İkinci S-400 paketiyle ilgili süreç devam ediyor ve hepsi aynı sürecin parçası.

ABD'NİN YPG'YE DESTEĞİ

ABD destek politikasını sürdürecek gibi görünüyor.

Ayrıntılar geliyor...

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