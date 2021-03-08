08 Mart 2021 Pazartesi 09:44 - Güncelleme: 08 Mart 2021 Pazartesi 10:04

İşte Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın açıklamaları:

Biden yönetimiyle iyi bir başlangıç yaptık, muhakkak iki Başkan görüşecektir. Mısır ve Körfez ülkeleri ile yeni bir sayfa açılabilir. Türkiye ve ABD'yi bölen 3 önemli konu; ABD'nin PYD/YPG'ye desteği, S-400'ler ve CAATSA yaptırımları...

AB İLE İLİŞKİLER

Çok yapıcı ivme yakaladık, ilişkiler daha da ilerleyecek.

RUSYA İLE İLİŞKİLER

Her konuda anlaşıyor değiliz ama yapıcı diyalog devam ediyor. İkinci S-400 paketiyle ilgili süreç devam ediyor ve hepsi aynı sürecin parçası.

ABD'NİN YPG'YE DESTEĞİ

ABD destek politikasını sürdürecek gibi görünüyor.

Ayrıntılar geliyor...