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Güncel

Türkiye'den S-400 açıklaması: NATO'nun komuta ve kontrol altyapısına entegre edilmeyecek

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, 'S-400'ler NATO'nun komuta ve kontrol altyapısına entegre edilmeyecek. Türkiye NATO üyelerinden beklenen tüm sorumlulukları yerine getirmektedir.' dedi.

22 Ekim 2020 Perşembe 09:00 - Güncelleme: 22 Ekim 2020 Perşembe 10:25
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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın açıklamaları şöyle:

Türkiye NATO üyesi ülkelerden beklenen tüm sorumlulukları yerine getirmektedir.

S-400'ler NATO'nun komuta kontrol alt yapısına entegre edilmeyecek. Bağımsız olarak konuşlandırılacak.

S-400'ler bir ihtiyaçtı Ankara'nın NATO'dan uzaklaştığı anlamına gelmez.

Bugüne kadar sadece Rusya Türkiye'nin ihtiyaçlarına uygun şekilde cevap verdi.

Fransa-İtalya ortaklığında yapılan bir savunma sistemi için görüşmelerimiz sürüyor.

ABD'den de Patriot'ları uygun koşulda alabiliriz.

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