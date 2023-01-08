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Türkiye'den Senegal'deki trafik kazasında hayatını kaybedenler için taziye mesajı

Dışişleri Bakanlığı, Senegal'in Gniby kentinde iki otobüsün çarpışması sonucu meydana gelen kazada hayatını kaybedenler için taziye mesajı yayımladı.

AA8 Ocak 2023 Pazar 20:40 - Güncelleme:
Türkiye'den Senegal'deki trafik kazasında hayatını kaybedenler için taziye mesajı
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Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Senegal'in Gniby kentinde bugün yaşanan kazada çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği ve yaralandığı üzüntüyle öğrenilmiştir. Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, aileleri ile dost ve kardeş Senegal halkına ve hükümetine başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Senegal'in güneybatısında iki otobüsün çarpışmasıyla meydana gelen trafik kazasında 38 kişi hayatını kaybetmiş, 78 kişi yaralanmıştı.

Cumhurbaşkanı Macky Sall, kazada yaşamını yitirenler için yarından başlayarak 3 gün ulusal yas ilan edildiğini duyurmuştu.

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