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Güncel

Türkiye'den sert açıklama! İsrail’in sınırı neresidir?

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Trump’ın açıkladığı sözde barış planına tepki gösterdi. Altun, “Filistin halkı ve toprakları parayla satın alınamaz, Kudüs bir arsa değil, Filistinlilerin vatanıdır. Filistin'in kabul etmediği hiçbir planı desteklemeyeceğiz.” dedi.

29.01.2020  21:23 - Güncelleme: 29.01.2020  21:23

ABD Başkanı Donald Trump'ın İsrail Başbakanı Netanyahu ile açıkladığı sözde Orta Doğu barış planı, Filistin tarafının haklarını hiçe sayan tek taraflı yaklaşımına Türkiye'den tepkiler peş peşe gelmeye devam ediyor.

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"BİR KEZ DAHA SORUYORUZ…"

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Filistin halkı ve toprakları parayla satın alınamaz, Kudüs bir arsa değil, Filistinlilerin vatanıdır. Filistin'in kabul etmediği hiçbir planı desteklemeyeceğiz. Sayın Cumhurbaşkanımızın BM Genel Kurulunda sorduğu gibi, bir kez daha soruyoruz: İsrail'in sınırları neresidir?" ifadelerini kullandı.

Yan bakma kavgası can aldı

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