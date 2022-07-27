Türkiye'den Shahid'in sözde soykırım anıtını ziyaretine tepki

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Shahid'in Ermenistan ziyaretinin tek taraflı Ermeni tezlerine alet edildiği ve bu çerçevede sözde soykırım anıtını ziyaret ettiğinin anlaşıldığı aktarıldı.

Açıklamada, BM Genel Kurulu Başkanlığı gibi adil ve tarafsız olması gereken bir görev üstlenen Shahid'in daha dikkatli olması ve sorumlu davranmasının beklendiği belirtilerek şunlar kaydedildi:

"BM yetkili organlarını temsil eden şahısların, 1948 tarihli BM Soykırımın Önlenmesi ve Cezalandırılması Hakkındaki Sözleşme başta olmak üzere, BM müktesebatı ile uluslararası hukuk norm ve kurallarına uygun davranmaları gerekir. Tarihi olgular ve uluslararası hukukun siyasi manipülasyonla tahrif edilmesi gayretlerini kınıyor ve reddediyoruz. Türkiye, 1915 olaylarıyla ilgili gerçeklerin tam, adil ve dürüst bir çerçevede ele alınması gerektiği görüşündedir."