Türkiye'den Şili'ye taziye mesajı

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
Şili'de hafta boyunca devam eden orman yangınları sonucunda yaşanan can kayıplarından derin üzüntü duyuyoruz.
Hayatını kaybedenlerin yakınlarına ve Şili halkına başsağlığı dileklerimizi sunuyor, yaralılara acil şifalar diliyoruz.
January 24, 2026