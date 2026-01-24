İSTANBUL 12°C / 8°C
Güncel

Türkiye'den Şili'ye taziye mesajı

Dışişleri Bakanlığı, Şili'de meydana gelen yangınlarda hayatını kaybedenler için taziye mesajı yayımladı.

24 Ocak 2026 Cumartesi 16:47
Türkiye'den Şili'ye taziye mesajı
ABONE OL

Bakanlıktan yapılan açıklamada, hayatını kaybedenlerin yakınların ve Şili halkına başsağlığı dilekleri iletildi.

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Şili'de hafta boyunca devam eden orman yangınları sonucunda yaşanan can kayıplarından derin üzüntü duyuyoruz.

Hayatını kaybedenlerin yakınlarına ve Şili halkına başsağlığı dileklerimizi sunuyor, yaralılara acil şifalar diliyoruz.

