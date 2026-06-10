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Türkiye'den Siyonist Netanyahu'ya tepki! Duran: Ahlak dersi vermesi hadsizlik

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, İsrail yönetiminin Türkiye ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik açıklamalarına sert tepki gösterdi.

HABER MERKEZİ10 Haziran 2026 Çarşamba 15:31 - Güncelleme:
Türkiye'den Siyonist Netanyahu'ya tepki! Duran: Ahlak dersi vermesi hadsizlik
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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, İsrail yönetiminin Türkiye ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik açıklamalarına sert tepki gösterdi.

İletişim Başkanı Duran sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi;

Gazze'de ve Batı Şeria'da on yıllardır on binlerce sivili katleden, çocukları açlığa mahkûm eden, şehirleri yerle bir eden, uluslararası hukuku hiçe sayan, utanç ve ahlaksızlık dolu sicile sahip bir yönetimin ve yöneticinin Türkiye'ye ahlak dersi vermeye kalkması tam anlamıyla hadsizliktir.

Gazze'de soykırım suçlamasıyla Uluslararası Adalet Divanı'nda yargılananların, insanlığın vicdanı olan Türkiye'ye çamur atmaya çalışması, mazlumların sesi olan Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı hadsizce hedef alması, tarihin en büyük tutarsızlıklarından biridir.

İftira ve propaganda, gerçekleri değiştiremez. İnsanlık vicdanında mahkûm olmuş bir zihniyetin iftiraları ne Türkiye'nin duruşunu ne de hakikati değiştirebilir.

Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Türkiye, mazlumların sesi olmaya; hakikati savunmaya, zalimin karşısında durmaya devam edecektir.

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