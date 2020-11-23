Türkiye'den skandal kareye sert tepki! ''Yazıklar olsun''

DHA 23 Kasım 2020 Pazartesi 08:33 - Güncelleme: 23 Kasım 2020 Pazartesi 08:33

Türkiye’nin Washington Büyükelçisi Serdar Kılıç, İsrail BM elçisi Gilad Erdan’ın FETÖ mensubu firari Enes Kanter ile görüşerek fotoğraf çektirip paylaşmasını sert bir dille eleştirdi.

Büyükelçi Kılıç “İsrail halkı, (FETÖ elebaşı Gülen'in) sözcüsüne gösterdiğiniz sıcak karşılama ve desteği göz önünde bulundurarak, efendisinin (Gülen) Yahudiler hakkındaki hastalıklı görüşlerini de paylaştığınız sonucuna varmalı mı? 'Antisemitizme karşı' ilişki kurmayı alenen taahhüt ettiğiniz işbirliğinin temeli bu mu olacak? Yazıklar olsun” dedi.



TÜRKİYE'NİN BM TEMSİLCİLİĞİNDEN AÇIKLAMA

Türkiye'nin BM Daimi Temsilciliği de sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Netanyahu'nun temsilcisinin bir terör örgütünün sponsoru ve sözcüsüyle görüşmesi hiç şaşırtmadı. FETÖ ve PKK terör örgütleriyle işbirliği yapanlar utanç duygusundan yoksundur. Terörizme ve aşırılığa karşı mücadele, haysiyet ve dürüstlük gerektirir" açıklamasını yaptı.