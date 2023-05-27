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Güncel

Türkiye'den Somali'deki terör saldırısına kınama

Türkiye, Somali'nin Buulo Mareer bölgesinde görevli Ugandalı Barışı Koruma Güçlerine yönelik terör saldırısını kınadı.

AA27 Mayıs 2023 Cumartesi 19:51 - Güncelleme:
Türkiye'den Somali'deki terör saldırısına kınama
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Dışişleri Bakanlığı, Somali'nin Buulo Mareer bölgesinde konuşlu Afrika Birliği Somali Geçiş Misyonu'nda (ATMIS) görevli Ugandalı Barışı Koruma Güçlerine yönelik terör saldırısını kınadı.

Bakanlıktan konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada, Türkiye'nin, Somali'deki Ugandalı Barışı Koruma Güçlerine yönelik gerçekleştirilen terör saldırısını kınadığı, Somali halkının huzuru ve güvenliği için görev yaparken hayatlarını kaybeden ATMIS personelinin vefatından ötürü üzüntülerini paylaştığı, yakınları ile dost Uganda ve Somali halklarına başsağlığı, yaralılara acil şifalar dilediği belirtildi.

Açıklamada, "Türkiye, terörle mücadelede Somali'nin yanında olmaya devam edecektir." ifadesine yer verildi.

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