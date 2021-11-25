Türkiye'den Somali'ye taziye mesajı

DHA 25 Kasım 2021 Perşembe 15:03 - Güncelleme: 25 Kasım 2021 Perşembe 15:03

Bakanlıktan paylaşılan taziye mesajında, "Somali'nin Mogadişu şehrinin Hodan Mahallesi'nde bir okulun önünde, bugün sabah düzenlenen bombalı saldırıda en az 8 kişinin hayatını kaybettiği ve çok sayıda yaralı olduğu üzüntüyle öğrenilmiştir. Bu menfur terör saldırısını şiddetle kınıyor, dost ve kardeş Somali hükümeti ile halkına taziyelerimizi sunuyoruz. Saldırıda hayatlarını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifa diliyoruz. Türkiye, terörle mücadelesinde Somali'nin yanında durmaya devam edecektir" denildi.