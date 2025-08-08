Katil İsrail'in skandal planı sonrası Türkiye'den uluslararası topluma Gazze çağrısı

Dışişleri Bakanlığı, İsrail hükümetinin Gazze'deki askeri harekatını genişletme yönündeki kararı hakkında, "İsrail'in bölgedeki yayılmacı ve soykırımcı politikasının yeni bir aşamasını teşkil eden, Gazze'deki askeri harekatını genişletme yönündeki kararını en güçlü biçimde kınıyoruz." ifadesini kullandı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "fundamentalist" (İsrail Başbakanı Binyamin) Netanyahu hükümetinin Filistinlilere karşı uyguladığı soykırımı sürdürmek ve işgali genişletmek için attığı her adımın, uluslararası barışa ve güvenliğe ağır darbe vurduğu, bölgesel istikrarsızlığı artırdığı ve insani krizi daha da derinleştirdiği belirtildi.

"Bölgemizde kalıcı barışın tesisi ancak uluslararası hukukun üstünlüğü, diplomasinin önceliği ve temel insan haklarının korunmasıyla mümkün olacaktır. İşgalci İsrail, savaş planlarını derhal durdurmalı, Gazze'de ateşkesi kabul etmeli ve iki devletli çözüm doğrultusunda müzakerelere başlamalıdır." ifadesi kullanılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Gazze'yi yaşanmaz hale getirmek suretiyle Filistinlileri kendi topraklarından zorla göç ettirmeyi amaçlayan bu kararın uygulanmasını önlemek üzere uluslararası toplumu sorumluluklarını yerine getirmeye ve Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyini İsrail'in uluslararası hukuka ve insani değerlere aykırı eylemlerini önleyecek bağlayıcı kararlar almaya çağırıyoruz."

Katil İsrail'den Gazze'ye bir zulüm daha! Topyekün işgal planı onaylandı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İsrail'in Gazze'ye yönelik işgal kararına sert tepki gösterdi.

Bakan Tunç, İsrail'i skandal kararına tepki gösteri ve şunları söyledi;

"İsrail terör devleti. Ona devlet demek mümkün değil. Sözde bir karar. Uluslararası hukuku hiçe sayıyor. Soykırım politikası izliyor. Gazze'de mazlum insanlara zulüm ediliyor. 7 Ekim'den bu yana İsrail Gazze'de soykırım yaptı. İsrail BM kararlarına bile uymuyor. Uluslararası sistem işlemiyor. Cumhurbaşkanımız bu sistem adil değil, dünya beşte büyük derken bunlara işaret ediyor. Bu liderlerin sayısı artması lazım. Türkiye olarak mazlumun hakkını savunmaya devam edeceğiz. Soykırımı gerçekleştirenleri lanetliyoruz. Bosna'da soykırım yapan katiller nasıl hesap vermişse bunlar da günü gelecek bu cezayı çekecekler."

TBMM BAŞKANI KURTULMUŞ: İSRAİL'İN KANLI PLANI ASLA KABUL EDİLEMEZ

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, İsrail'in onayladığı kararı kınadı. Kurtulmuş, İsrail'in "kanlı planı asla kabul edilemez" ifadesi kullanırken Gazze'nin yanında olunması için uluslararası kurumlara ve toplumlara çağrıda bulundu.

Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şöyle dedi:

"Siyonist terör devleti İsrail'in sözde 'Güvenlik Kabinesi' tarafından onaylanan, Gazze'nin tamamını işgal etmeye yönelik kanlı plan; sadece uluslararası hukukun değil, insanlığın da açıkça ayaklar altına alındığını ilan eden karanlık bir adımdır.

Soykırım ve savaş suçlusu İsrail hükümetinin bu kanlı planı asla kabul edilemez, dünya buna da sessiz kalmamalıdır. Bu hain planı en sert şekilde lanetliyor ve reddediyoruz.

Uluslararası kurumları ve toplumları İsrail'in bu kanlı işgal planı karşısında durmaya ve Gazze'nin yanında olmaya davet ediyoruz.

Bugün Gazze'yi ve Filistin'i savunmak; hukuku, ahlakı ve insanlığın ortak geleceğini savunmaktır."

BURHANETTİN DURAN: İSRAİL'İN GAZZE'Yİ İŞGAL KARARINI ŞİDDETLE KINIYORUZ

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Gazze'de yeni katliamlar yapmaya hazırlanan İsrail'e sert tepki göstererek, "İsrail'in işgalini kalıcılaştırması, uluslararası hukuk normlarına ve insani değerlere aykırıdır. İsrail'in Gazze'de yaptığı açık bir soykırımdır" dedi.

İletişim Başkanı Duran, soykırımcı Netanyahu'nun Gazze'yi tamamen işgal etme planına sosyal medya hesabı üzerinden sert tepki gösterdi.

Duran, paylaşımında katil İsrail'in işgalini kalıcılaştırmasının uluslararası hukuk normlarına aykırı olduğunu vurgulayarak, şunları ifade etti:

"İnsan hakları ihlalleri ve insani krizlerin daha da derinleşmesine yol açacak olan, İsrail'in Gazze'yi işgal kararını şiddetle kınıyoruz. İsrail'in planları, saldırıları; tüm insanlığı, barış ve istikrarı hedef almaktadır.

İsrail'in işgalini kalıcılaştırması, uluslararası hukuk normlarına ve insani değerlere aykırıdır.

"MASUMLARIN HAYATINA KAST ETMENİN HİÇBİR MAZERETİ OLAMAZ"

Saldırılarda sivillere yönelik ağır bombardımanların artırılması, altyapının yok edilmesi ve temel insani ihtiyaçların engellenmesi göz önünde bulundurulduğunda İsrail'in Gazze'de yaptığı açık bir soykırımdır.

İşgalin, zulmün ve masumların hayatına kast etmenin hiçbir mazereti olamaz. İnsanlık vicdanı susturulamaz. Uluslararası toplumun, bu tür tek taraflı adımlara kararlılıkla karşı çıkması ve adil bir çözüm için etkin çabalar göstermesi elzemdir.

Dünyaya çağrımızdır: Sessiz kalmayın, insanlık için, adalet için ses verin!

Dünyanın vicdanı, İsrail'i durduracak ve yenecek güçtedir.

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın altını çizerek vurguladığı üzere; "Herkes susabilir. Tepkisiz kalabilir. Ama biz susmayız, susamayız ve emin olun susmayacağız."