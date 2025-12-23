İSTANBUL 13°C / 7°C
Parçalı bulutlu, güneşli
23 Aralık 2025 Salı / 4 Recep 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    42,8264
  • EURO
    50,6909
  • ALTIN
    6176.18
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Türkiye'den Sudan için acil insani yardım çağrısı
Güncel

Türkiye'den Sudan için acil insani yardım çağrısı

Türkiye, Sudan'da HDK'nın sivillere yönelik zulmünü şiddetle kınadı ve acil insani yardım çağrısında bu.lundu

AA23 Aralık 2025 Salı 07:32 - Güncelleme:
Türkiye'den Sudan için acil insani yardım çağrısı
ABONE OL

Türkiye'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Ahmet Yıldız, Sudan'da paramiliter Hızlı Destek Kuvvetleri'nin (HDK) sivillere karşı ettiği zulmü şiddetle kınadı ve bölgeye acil insani yardım çağrısında bulundu.

BM Güvenlik Konseyi'nde (BMGK) düzenlenen Sudan oturumuna katılan Yıldız, bu ülkedeki son gelişmeleri değerlendirdi.

Yıldız, "HDK'nın sivillere karşı ettiği zulmü şiddetle kınıyoruz ve ilgili bölgelere acil insani yardım erişimi çağrısında bulunuyoruz." dedi.

Sudan'ın, dünyanın "en büyük yerinden edilme krizi" ile karşı karşıya olduğunu anlatan Yıldız, Türkiye'nin Faşir ve Kurdufan bölgesindeki son gelişmelerden "derin üzüntü" duyduğunu söyledi.

Yıldız, 13 Aralık'ta Güney Kurdufan'ın Kadugli kentinde BM Abyei Geçici Güvenlik Gücü'nün lojistik üssüne düzenlediği ve 6 barış gücü askerinin ölümüne, 8'inin de yaralanmasına neden olan saldırıyı da kınadı.

Büyükelçi Yıldız, "Türkiye, Sudan'ın birliği, toprak bütünlüğü, egemenliği ve bağımsızlığını, bölgeye ve Afrika'ya genel olarak ilkesel yaklaşımımızın temel ilkelerinden biri olarak tanımlamaktadır." diye konuştu.

Çatışmayı sona erdirmek için bölgesel ve uluslararası girişimleri destekleyen Yıldız, "Çatışmaya sürdürülebilir bir çözüm ancak meşruiyet ve diyalog yoluyla bulunabilir." ifadesini kullandı.

Sudan, 15 Nisan 2023'ten bu yana ordu ile HDK arasında şiddetli çatışmalara sahne oluyor.

Dünyanın en kötü insani krizlerinden birine yol açan bu çatışmalar on binlerce Sudanlının hayatını kaybetmesine ve yaklaşık 13 milyon kişinin yerinden edilmesine neden oldu.

HDK, ülkenin 18 eyaletinden 5'inin merkezlerini kontrol ederken, Sudan ordusu güney, kuzey, doğu ve orta kesimler dahil olmak üzere kalan 13 eyaletin büyük bölümünde ve başkent Hartum'da hakimiyetini sürdürüyor.

  • Ahmet Yıldız
  • sudan
  • Hızlı Destek Kuvvetleri

ÖNERİLEN VİDEO

Teknik ve fiziki takip sonuç verdi: Teröristbaşının yeğeni böyle yakalandı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.