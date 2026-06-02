Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Abdulfettah el-Burhan'ı resmi törenle karşıladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Burhan ile görüşmesinde, ikili ilişkiler başta olmak üzere, bölgesel konular ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Burhan ile görüşmesinde, Türkiye'nin, Sudan'da akan kanın durması için gayretlerini sürdürdüğünü ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye ile Sudan ilişkilerini ticaret, tarım, enerji ve savunma başta olmak üzere birçok alanda geliştirmek için çalışmaların devam ettiğini belirtti.