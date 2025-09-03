Türkiye'den Sudan'a taziye mesajı

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Sudan'ın Orta Darfur eyaletinin Jebel Marra bölgesinde meydana gelen toprak kayması sonucunda çok sayıda Sudanlının hayatını kaybetmesinden ve oluşan zarardan büyük üzüntü duyuyoruz." ifadesi kullanıldı.



Açıklamada, hayatını kaybedenler için Allah'tan rahmet dilendi, Sudan halkına başsağlığı dilekleri sunuldu.

Sudan Egemenlik Konseyi, ülkenin batısındaki Orta Darfur eyaleti Cebel Marra bölgesinde meydana gelen heyelan felaketinde yüzlerce kişinin hayatını kaybettiğini açıklamıştı.