Türkiye'den Sudan'a yardım eli: AFAD'ın gönderdiği çadırlar ulaştı

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) koordinasyonunda Sudan'a gönderilen çadırlar ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı.

AA25 Nisan 2026 Cumartesi 09:52 - Güncelleme:
AFAD'ın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Sudan'da devam eden iç çatışmalar nedeniyle yerlerinden edilen halkın barınma ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla sağlanan 30 bin çadırın, Dışişleri Bakanlığı, AFAD ve Birleşmiş Milletler Göç Örgütü (IOM) işbirliği ve koordinasyonuyla Mersin Limanı'ndan Sudan'ın Port Sudan Limanı'na gönderildiği belirtildi.

Açıklamada, çadırların insani kriz yaşanan bölgelerdeki ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldığı ve kurulumlarının gerçekleştirildiği bildirildi.

Birleşmiş Milletler ve uluslararası kuruluşların raporlarına göre savaşlar, toplumsal çatışmalar ve iklim değişikliği gibi nedenlerin yerinden edilmiş insan sayısını artırdığı kaydedilen açıklamada, bu durumun insani yardıma ihtiyaç duyan kişi sayısında her geçen gün artışa neden olduğu vurgulandı.

Açıklamada, Türkiye'nin devlet ve millet olarak kadim medeniyet değerleri, insanı yaşatma odaklı yardımlaşma ve dayanışma anlayışı doğrultusunda hareket ettiği, hiç ayrım gözetmeksizin 5 kıtada, 84 ülkede ihtiyacı olanlara yönelik insani yardım faaliyetleri yürüttüğü belirtildi.

