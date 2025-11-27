İSTANBUL 21°C / 12°C
Güncel

Türkiye'den Süleymaniye'deki saldırıya kınama: Irak'ın istikrarı ve refahı açısından endişeyle karşılıyoruz

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, 'Irak'taki Kor Mor doğalgaz sahasına dün gece yapılan saldırıyı komşumuz Irak'ın istikrarı ve refahı açısından endişeyle karşılıyoruz. Sivil altyapıya yönelik bu tür eylemleri kınıyoruz' dedi.

AA27 Kasım 2025 Perşembe 20:30
Türkiye'den Süleymaniye'deki saldırıya kınama: Irak'ın istikrarı ve refahı açısından endişeyle karşılıyoruz
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, Irak'ın Süleymaniye kentinde bulunan "Kor Mor" doğal gaz sahasına yönelik saldırıyı Irak'ın istikrarı ve refahı açısından endişeyle karşıladıklarını belirterek, sivil altyapıya yönelik bu tür eylemleri kınadı.

Keçeli, ABD merkezli X sosyal medya platformundaki hesabında yaptığı paylaşımda, "Irak'taki Kor Mor doğal gaz sahasına dün gece yapılan saldırıyı komşumuz Irak'ın istikrarı ve refahı açısından endişeyle karşılıyoruz. Sivil altyapıya yönelik bu tür eylemleri kınıyoruz." ifadesini kullandı.

Sözcü Keçeli, Türkiye'nin Erbil Başkonsolosluğunun, doğal gaz sahasında çalışan Türk vatandaşlarının can güvenliği bakımından gerekli önlemlerin alınmasını sağladığını aktardı.

