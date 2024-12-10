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Türkiye'den Suriye sınır kapıları için yeni karar: Sayı 1,5-2 katına çıkmış durumda

Kabine Toplantısı'nın ardından gazetecilerin sorularını cevaplayan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya Türkiye'nin Suriye sınırındaki sınır kapılarına ilişkin, 'Günlük kapasitemiz 3 bin civarındaydı. Bunu şimdi 15-20 bin kapasiteye çıkarttık. 2024'te aylık ortalama 11 bin gönüllü, güvenli ve onurlu şekilde dönüş yapanlar vardı. Bu sayı 1,5-2 katına çıkmış durumda. Hareketlenme var.' dedi.

AA10 Aralık 2024 Salı 12:02 - Güncelleme:
Türkiye'den Suriye sınır kapıları için yeni karar: Sayı 1,5-2 katına çıkmış durumda
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bu yıl, aylık ortalama 11 bin Suriyelinin gönüllü, güvenli ve onurlu şekilde ülkesine dönüş yaptığını belirterek, bu sayının dün öğlene kadar 1,5-2 katına çıktığını ve sınır kapılarında bir hareketlenme yaşandığını bildirdi.

Bakan Yerlikaya, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Kabine Toplantısı'nın ardından gazetecilerin sorularını cevapladı.

"Suriyeli sığınmacılarla ilgili sınırdan geçişlerde bir yoğunluk, elinizde gitmek isteyenlere yönelik bir başvuru sayısı var mı?" sorusu üzerine Yerlikaya, geçici koruma altındaki Suriyelilerde bir heyecanın, coşkunun olduğunu belirterek, "Suriye'deki son duruma bakıyorlar. Suriye'de hükümet kuruluyor. Şu an her şey yeni. Gözlemliyoruz biz de." ifadelerini kullandı.

Yerlikaya, "Çarşamba günü Suriyeli STK'lar ve Suriyelilere destek olan STK'lar ile görüşeceğiz. 2024 yılında aylık ortalama 11 bin civarında gönüllü, güvenli ve onurlu geri dönüşler oluyordu. Bugün bir hareketlilik başladı. Bu sayı 1,5-2 katına çıktı öğlene kadar. Sınır kapılarımızda gönüllü, güvenli ve onurlu geri dönüşler için günlük kapasitemiz 3 bin civarındaydı. Günlük 350-400 kişi geçtiği için bu kapasite yeterliydi. Ancak geçiş sayıları artabileceği için bunu şimdi 15-20 bin kapasiteye çıkarttık." diye konuştu.

- "ÜLKEMİZDE GEÇİCİ KORUMA ALTINDAKİ SURİYELİLERİN SAYISI 2 MİLYON 936 BİN"

2016'dan bugüne 737 bin geçici koruma altındaki Suriyelinin ülkesine geri döndüğüne işaret eden Yerlikaya, "Geçici koruma altındaki Suriyelilerle ilgili olarak, biliyorsunuz adres güncellemelerini yaptık. Şu an ülkemizde geçici koruma altındaki Suriyelilerin sayısı 2 milyon 936 bin. Hepsinin adres güncellemeleri yapıldı. Bir basın toplantısı yapacağız. Gönüllü, güvenli ve onurlu geri dönüşlerle ilgili nasıl bir çalışma yürüttüğümüzü kamuoyuyla paylaşacağız." ifadelerini kullandı.

- "SURİYELİLERİN ÜLKELERİNE GERİ DÖNME HAYALLERİNİN OLDUĞUNU GÖRÜYORUZ"

Bakan Yerlikaya, Suriye'de yaşananları anbean takip ettiklerini vurgulayarak, "13 yıllık aradan sonra Suriyelilerin ülkelerine geri dönme hayallerinin olduğunu görüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Geçici koruma altında 1 milyon 247 bin 432 Haleplinin bulunduğunu anımsatan Yerlikaya, göç yönetimi ile ilgili bütün bilgileri kamuoyuyla paylaştıklarını ve paylaşmaya devam edeceklerini söyledi.

Yerlikaya, sadece İçişleri Bakanlığı olarak değil, diğer bakanlıklarla da koordineli olarak çalıştıklarını, gönüllü, güvenli ve onurlu geri dönüşü kolaylaştırıcı nelerin yapılabileceğinin üzerinde çalıştıklarını ve bunları da zamanı gelince açıklayacaklarını kaydetti.

  • Suriye sınır kapıları
  • kapasite artışı
  • İçişleri Bakanı Yerlikaya

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