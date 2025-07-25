Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, NTV canlı yayınında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Bakan Fidan'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar şöyle:

SURİYE'YE MÜDAHALE MESAJI

Suriye'nin istikrar ve güveliği milli güvenliğimiz için çok önemli. Suriye'de kimsenin elinde devlet dışında silah olmamalı. YPG'nin silah bırakmasını bekliyoruz.

İsrail'in Suriye'nin istikrarını istemediğini düşünüyoruz. İsrail'e kanallarımız üzerinden mesajlarımızı gönderdik

SURİYE'NİN GÜNEYİNDEKİ ÇATIŞMALAR

Merkezi hükümetin tarafsız müdahalede bulunma çabasıydı. Suriye yönetiminin Bedevi-Dürzi çatışmasına müdahalesini İsrail engelledi. Süveyda'daki olayları fırsat bilen bazı diğer grupların hareketlendiğini gördük. Biz iktidar olarak uyarımızı vermek zorundaydık. Çünkü Suriye'de birlik bütünlük istiyoruz. Oradaki grupların bunun altın dengesini bulup o formülle gitmeleri gerekiyor.



Bir numaralı hedefimiz bölgemizde sükuneti sağlamak