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Türkiye'den Suriye'nin kalkınmasına tam destek: AB ve ABD'nin adımlarını memnuniyet verici

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, ABD ve AB'nin Suriye'ye yönelik yaptırımların kaldırılması yönündeki adımlarını olumlu bulduklarını açıkladı. Türkiye, Suriye'nin istikrarı için ekonomik işbirliğine hazır.

AA24 Mayıs 2025 Cumartesi 18:03 - Güncelleme:
Türkiye'den Suriye'nin kalkınmasına tam destek: AB ve ABD'nin adımlarını memnuniyet verici
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Sözcü Keçeli, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Suriye'ye uygulanan yaptırımların kaldırılmasına yönelik son dönemde ABD ve AB tarafından alınan kararlara ilişkin şunları kaydetti:

"Suriye'ye yönelik yaptırımların yürürlükten kaldırılması doğrultusunda son dönemde ABD ve Avrupa Birliği tarafından atılan adımlar memnuniyet vericidir. Bu düzenlemeler, Suriye'nin istikrar ve güvenliğe kavuşturulması çabalarında kritik önem taşımaktadır. Türkiye, Suriye'de ekonomik kalkınmaya katkı sağlayacak adımları, kurumsal kapasitesi, özel sektörünün girişimci gücü ve işbirliğine açık tüm üçüncü ülkelerle birlikte hayata geçireceği faaliyetler eliyle desteklemeye devam edecektir."

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