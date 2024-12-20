Türkiye'den Suriye'ye 7 tır insani yardım

Dernekten yapılan açıklamaya göre, Suriye'de son yaşanan gelişmeler sonrasında evlerine dönmeye başlayan bölge halkı için yardım çalışmaları sürdürülüyor.

Sadakataşı, çalışmalar kapsamında 7 tırdan oluşan insani yardım konvoyunu bölgeye gönderdi.

Hatay'dan bölgeye gönderilen 7 tır içerisinde bulunan gıda, yakacak, un, su ve kış yardımları, Halep, Hama, Humus ve Şam'da yaşayan ailelere dağıtılacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Sadakataşı Derneği Başkan Yardımcısı Cevdet Hasbal, 13 yıldan beri Suriye'de barınma, gıda, eğitim, sağlık, kalıcı eserler, gelir temini projeleri ve birçok alanda çalışmalar yaptıklarını aktardı.

Evlerine geri dönen bölge halkı için çalışmalara devam ettiklerini belirten Hasbal, bölgeye gönderdikleri yardımların ulaşmasında destek olan bağışçılara teşekkür etti.

