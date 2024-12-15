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Türkiye'den Suriye'ye 80 kişilik AFAD ekibi gidecek

AFAD, Suriye'deki Sednaya Hapishanesi'nde mahsur kalmış olabilecekler için 80 kişilik AFAD ekibi göndereceklerini duyurdu.

AA15 Aralık 2024 Pazar 22:44 - Güncelleme:
Türkiye'den Suriye'ye 80 kişilik AFAD ekibi gidecek
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AFAD'dan yapılan açıklamada, Suriye'de çöken rejimin Savunma Bakanlığına bağlı olan Sednaya Askeri Hapishanesi'nde mahsur kalmış olabileceği düşünülen kişiler için ağır arama kurtarma ekipleri sevk edileceğini bildirildi.

YARIN SAAT 12'DE ÇALIŞMALARA BAŞLANACAK

Eski rejime karşıt göstericilerin tutulduğu ve işkence gördüğü yer olarak bilinen Sednaya'da, AFAD ekiplerinin gelişmiş arama kurtarma cihazlarıyla detaylı arama tarama faaliyeti gerçekleştireceği belirtilen açıklamada, 80 kişilik ekibin, yarın saat 12'de çalışmalara başlayacağı ifade edildi.

Açıklamada, AFAD Başkanı Okay Memiş'in konuyla ilgili medya mensuplarına açıklamada bulunacağı kaydedildi.

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