14 Aralık 2025 Pazar
Güncel

Türkiye'den Suriye'ye destek mesajı: Terör saldırısını kınıyoruz

Dışişleri Bakanlığı, Suriye'de bir DEAŞ militanının Suriye ve ABD birliklerine yönelik terör saldırısını kınadı. Açıklamada ayrıca, 'Suriye hükümetinin ülkede istikrar ve güvenliği güçlendirmeye ve terörle mücadeleye yönelik çabalarını desteklemeyi sürdüreceğiz.' ifadesi kullanıldı.

14 Aralık 2025 Pazar 00:51
Türkiye'den Suriye'ye destek mesajı: Terör saldırısını kınıyoruz
ABONE OL

Bakanlık, Suriye'deki terör saldırısına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

"Suriye'nin Palmira şehri yakınlarında devriye görevi icra eden Suriye ve ABD birliklerine yönelik olarak (13 Aralık'ta) gerçekleştirilen terör saldırısını kınıyoruz." ifadesi kullanılan açıklamada, saldırıda hayatını kaybedenlerin aileleri ile DEAŞ'la Mücadele Uluslararası Koalisyonu ortağı olan Suriye ve ABD hükümetlerine başsağlığı dilekleri sunuldu.

Açıklamada, "Suriye hükümetinin ülkede istikrar ve güvenliği güçlendirmeye ve terörle mücadeleye yönelik çabalarını desteklemeyi sürdüreceğiz." ifadesi kullanıldı.

ABD ordusu, Suriye'de bir DEAŞ militanının düzenlediği silahlı saldırıda 2 ABD askeri ve 1 ABD vatandaşının hayatını kaybettiğini açıklamıştı.

