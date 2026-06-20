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Güncel

Türkiye'den Suriye'ye sağlık alanında destek! Şam Kalp Hastanesi'nde ilk 5 ayda binlerce hasta şifa buldu

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Suriye'nin başkenti Şam'daki Kalp Hastanesi'nde bu yılın ilk beş ayında girişimsel kardiyoloji, kalp pili uygulamaları, bypass ameliyatları ve görüntüleme hizmetleriyle binlerce hastaya şifa ulaştırıldığını bildirdi.

AA20 Haziran 2026 Cumartesi 18:43 - Güncelleme:
Türkiye'den Suriye'ye sağlık alanında destek! Şam Kalp Hastanesi'nde ilk 5 ayda binlerce hasta şifa buldu
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Bakan Memişoğlu, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye'nin desteğiyle hizmet kapasitesi güçlendirilen Şam Kalp Hastanesi'ni ziyaret ettiklerini belirtti.

Hastanede yoğun bakımdan ameliyathanelere kadar kapsamlı sağlık hizmetinin sunulduğunu aktaran Memişoğlu, "2026 yılının ilk beş ayında girişimsel kardiyoloji, kalp pili uygulamaları, bypass ameliyatları ve görüntüleme hizmetleriyle binlerce hastaya şifa ulaştırıldı. Nerede şifa bekleyen bir can, nerede derman arayan bir insan varsa oraya iyilik taşımak bizim medeniyet vazifemizdir." ifadelerine yer verdi.

Memişoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye Yüzyılı'nı inşa etmeye ve işbirliklerini güçlendirmeye kararlıkla devam edeceklerini vurguladı.

Bakan Memişoğlu, paylaşımında ziyarete ilişkin görüntülere de yer verdi.

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