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Türkiye'den takdir aldı: Ermenistan'dan iade hamlesi

Dışişleri Bakanlığı, Ermenistan'ın, organize suç faaliyetlerinde bulunan ve kırımızı bültenle aranan 2 şahsın Türkiye'ye iade edilmesi konusundaki işbirliğinin takdirle karşılandığını ifade etti.

AA19 Ocak 2025 Pazar 18:11 - Güncelleme:
Türkiye'den takdir aldı: Ermenistan'dan iade hamlesi
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Bakanlık, organize suça karışmış 2 kişinin, Ermenistan'dan Türkiye'ye iadesine ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, Ermenistan'ın, Uluslararası Polis Teşkilatının (Interpol) kırmızı bülten kapsamındaki talebine cevaben, organize suç faaliyetlerinde bulunan 2 kişiyi Türkiye'ye iade ettiği belirtildi.

Açıklamada, "Türkiye, Ermenistan'ın bu konuda gösterdiği işbirliğini takdirle karşılamaktadır." ifadesine yer verildi.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI, SUÇLULARIN ERMENİSTAN'DAN TÜRKİYE'YE GETİRİLDİĞİNİ AÇIKLAMIŞTI

İçişleri Bakanlığı, kırmızı bültenle aranan organize suç örgütü elebaşı Ercan Yılmaz ve suç örgütü üyesi İbrahim Kaymak'ın Türk polisince Ermenistan'dan Türkiye'ye getirildiğini bildirmişti.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Yılmaz'ın 15 yıldır 43 yakalama emriyle ulusal seviyede, 14 yıldır da Interpol tarafından kırmızı bültenle uluslararası seviyede arandığı ve Barış Boyun suç örgütü ile bağlantılı olan suç örgütünün elebaşı olduğu belirtilmişti.

Açıklamada, Kaymak'ın da 6 yıldır 10 yakalama emriyle ulusal seviyede, 1 yıldır da Interpol tarafından kırmızı bültenle uluslararası seviyede arandığı, suç örgütü üyesi olduğu aktarılmıştı.

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