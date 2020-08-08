İSTANBUL 32°C / 24°C
Parçalı bulutlu, güneşli
08 Ağustos 2020 Cumartesi / 18 ZilHicce 1441
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,2916
  • EURO
    8,5355
  • ALTIN
    477.149
  • BIST100
    1060.59
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Türkiye'den taviz yok: Barbaros gemisi sismik taramalara başladı
Güncel

Türkiye'den taviz yok: Barbaros gemisi sismik taramalara başladı

Barbaros sismik araştırma gemisi yeni lokasyonunda tarama faaliyetlerine başladı.

08 Ağustos 2020 Cumartesi 08:04 - Güncelleme: 08 Ağustos 2020 Cumartesi 08:04
ABONE OL

Doğu Akdeniz'deki tahmini 2 milyar varil petrol ve 3.5 trilyon metreküp doğalgazdan payına düşeni almak için taviz vermeyen Türkiye, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) aracılığıyla bölgedeki etkinliğini her geçen gün daha fazla artırıyor. Bu kapsamda Barbaros sismik araştırma gemisi de yeni lokasyonunda tarama faaliyetlerine başladı.

Sabah'ın haberine göre, Barbaros, KKTC'nin TPOA'ya ruhsatlandırdığı Gazimağusa kenti ile Lübnan arasındaki sularda 18 Eylül'e kadar petrol ve doğalgaz arayacak. Bu kapsamda Barbaros, Rumların hak iddia ettiği 2 ve 3 numaralı parseller üzerinde sismik araştırma yapmış olacak. Bir süre önce denizcilere yönelik yayınlanan uyarı mesajları (Navtex) ile Oruç Reis için de Doğu Akdeniz'de görev yeri belirlenirken, gemi Antalya açıklarında göreve hazır şekilde bekliyor. Öte yandan Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de etkinliğini daha da artıracak olan bir süre önce satın alınan Kanuni sondaj gemisinde de yenileme çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Geminin birkaç ay içerisinde tamamlanarak, Libya açıklarına sondaja gönderilmesi hedefleniyor. Yavuz sondaj gemisinin ise bir süredir Selçuklu-1 lokasyonunda devam ettirdiği sondaj çalışmalarının 18 Ağustos itibariyle sona ermesi planlanıyor.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.