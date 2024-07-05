Türkiye'den UEFA'nın Merih Demiral kararına tepki yağıyor: Belirli baskı gruplarının etkisi ile alınmıştır

UEFA'nın milli futbolcumuz Merih Demiral hakkındaki 2 maç men cezası kararı Türkiye'den büyük tepki çekti. AK Parti Sözcüsü Çelik, bu kararın belirli baskı gruplarının etkisi ile alındığının söyledi.

TÜRKİYE'DEN UEFA'NIN MERİH DEMİRAL KARARINA TEPKİ YAĞIYOR

AK Parti Sözcüsü Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "UEFA Disiplin Kurulu'nun milli futbolcumuz Merih Demiral'a 2 maç ceza vermesi son derece hatalı bir karardır. UEFA kararı açıklanmadan önce belirli mahfillerde kararın yayınlanması, bu kararın belirli baskı gruplarının etkisi ile alındığı göstermektedir. UEFA'nın bu kararı, futbolun üzerine siyasi baskı gölgesi düşürmüştür." dedi.

CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI YILMAZ'DAN UEFA'NIN MERİH DEMİRAL KARARINA TEPKİ

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Milli futbolcumuz Merih Demiral'a UEFA'nın 2 maç men cezası kararı kabul edilemez. Kararın özgürlükçü ve hakkaniyetli bir yaklaşımla ve savunma dosyası ciddiyetle incelenerek düzeltilmesini bekliyoruz." ifadesini kullandı.

Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, UEFA Disiplin Kurulunun, EURO 2024'ün son 16 turunda oynanan Avusturya maçındaki "bozkurt" hareketi nedeniyle milli futbolcu Merih Demiral'a 2 maç ceza vermesine tepki gösterdi.

Kararı "kabul edilemez" olarak nitelendiren Yılmaz, şunları kaydetti:

"Kararın özgürlükçü ve hakkaniyetli bir yaklaşımla ve savunma dosyası ciddiyetle incelenerek düzeltilmesini bekliyoruz. Futbolun heyecanı ve güzelliği ön yargılı kararlarla gölgelenmemelidir."

"FUTBOLUN HEYECANI VE GÜZELLİĞİ SİYASİ KARARLARLA GÖLGELENMEMELİDİR"

CUMHURBAŞKANI DIŞ POLİTİKA VE GÜVENLİK BAŞDANIŞMANI AKİF ÇAĞATAY KILIÇ: Milli futbolcumuz Merih Demiral'a UEFA'nın 2 maç men cezası kararı kabul edilemez. Kararın özgürlükçü ve hakkaniyetli bir yaklaşımla ve savunma dosyası ciddiyetle incelenerek düzeltilmesini bekliyoruz. Futbolun heyecanı ve güzelliği siyasi kararlarla gölgelenmemelidir.

"ADALET DUYGULARINI ZEDELEYEN BİR KARAR OLMUŞTUR"