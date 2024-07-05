Türkiye'den UEFA'nın Merih Demiral kararına tepki yağıyor: Belirli baskı gruplarının etkisi ile alınmıştır

UEFA'nın milli futbolcumuz Merih Demiral hakkındaki 2 maç men cezası kararı Türkiye'den büyük tepki çekti. AK Parti Sözcüsü Çelik, bu kararın belirli baskı gruplarının etkisi ile alındığının söyledi.
AK Parti Sözcüsü Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "UEFA Disiplin Kurulu'nun milli futbolcumuz Merih Demiral'a 2 maç ceza vermesi son derece hatalı bir karardır. UEFA kararı açıklanmadan önce belirli mahfillerde kararın yayınlanması, bu kararın belirli baskı gruplarının etkisi ile alındığı göstermektedir. UEFA'nın bu kararı, futbolun üzerine siyasi baskı gölgesi düşürmüştür." dedi.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Milli futbolcumuz Merih Demiral'a UEFA'nın 2 maç men cezası kararı kabul edilemez. Kararın özgürlükçü ve hakkaniyetli bir yaklaşımla ve savunma dosyası ciddiyetle incelenerek düzeltilmesini bekliyoruz." ifadesini kullandı.
Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, UEFA Disiplin Kurulunun, EURO 2024'ün son 16 turunda oynanan Avusturya maçındaki "bozkurt" hareketi nedeniyle milli futbolcu Merih Demiral'a 2 maç ceza vermesine tepki gösterdi.
Kararı "kabul edilemez" olarak nitelendiren Yılmaz, şunları kaydetti:
"Kararın özgürlükçü ve hakkaniyetli bir yaklaşımla ve savunma dosyası ciddiyetle incelenerek düzeltilmesini bekliyoruz. Futbolun heyecanı ve güzelliği ön yargılı kararlarla gölgelenmemelidir."
CUMHURBAŞKANI DIŞ POLİTİKA VE GÜVENLİK BAŞDANIŞMANI AKİF ÇAĞATAY KILIÇ: Milli futbolcumuz Merih Demiral'a UEFA'nın 2 maç men cezası kararı kabul edilemez. Kararın özgürlükçü ve hakkaniyetli bir yaklaşımla ve savunma dosyası ciddiyetle incelenerek düzeltilmesini bekliyoruz. Futbolun heyecanı ve güzelliği siyasi kararlarla gölgelenmemelidir.
TİCARET BAKANI ÖMER BOLAT: UEFA tarafından milli futbolcumuz Merih Demiral'a, tam da hayati bir çeyrek final maçımızın arifesinde verilen 2 maç men cezası kararı, haksız, yasal dayanağı olmayan, adalet duygularını zedeleyen bir karar olmuştur. Bu kararın, adil ve tarafsız bir yaklaşımla yeniden değerlendirilmesini ve savunma dosyasının titizlikle incelenmesini milletçe talep ediyoruz. Futbolun coşkusu, heyecanı, birleştiriciliği, evrenselliği, haksız ve adil olmayan kararlarla gölgelenmemelidir.