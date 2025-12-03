Rusya'dan Gürcistan'a seyir eden 'MIDVOLGA-2' isimli tanker gemisi dün sabah Sinop açıklarında vuruldu. Ayçiçek yağı yüklü olduğu belirtilen gemi, yaşanan saldırının ardından kendi imkânlarıyla geldiği Sinop limanına demirledi. Denizcilik Genel Müdürlüğü, geminin kıyılarımızdan 80 mil açıkta saldırıya uğradığını ve 13 personelinin durumunun iyi olduğunu duyurdu.

HAFİF ÇAPTA HASAR VAR

Rusya Deniz ve Nehir Taşımacılığı Ajansı, tankerin bir İHA tarafından hedef alındığını duyurdu. Saldırının kaynağına ilişkin bilgi verilmezken, tankerin üst yapısında hafif çapta hasar meydana geldiği ancak geminin su almadığı belirtildi.

BM: HUKUKA AYKIRI

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, dün Karadeniz'de ticari gemilere yönelik saldırılara ilişkin soruyu şöyle cevapladı: "Sivil altyapıya yönelik saldırıların nerede gerçekleşirse gerçekleşsin uluslararası hukuk uyarınca yasaklandığını yineliyoruz. Gerilimin azaltılmasını istiyoruz."

UKRAYNA: BİZ YAPMADIK

Ukrayna Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü George Tykhyi, ülkesinin, MIDVOLGA-2 tankerine yönelik saldırıyla bir ilgisi olmadığını söyledi.

2 TANKER DAHA VURULMUŞTU

Karadeniz'de 28 Ekim'de Kocaeli açıklarında, Türk karasularına 28 mil uzaklıkta Gambiya bandıralı 'KAIROS' isimli Rus tanker gemisi vurulmuştu. Saatler sonra karasularımıza 35 mil uzaklıkta yine Rusya'ya ait 'VIRAT' isimli tanker vurulmuştu. Ukrayna iki saldırıyı da üstlenmişti.

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI: SAVAŞI KIYILARIMIZA TAŞIMAYIN

Rusya-Ukrayna savaşının Karadeniz'e sıçrama eğilimine Türkiye sert tepki gösterdi. Taraflara "Savaşı bizim kıyımıza getirmeyin" uyarısında bulunuldu.

Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşta denge konumunda olan Türkiye, iki ülkenin savaşı sınırlarına taşıma eğilimine karşı önlemlerini artırdı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, önceki gün yapılan kabine toplantısı sonrasında "Bilhassa kendi münhasır bölgemizde seyir, can ve çevre emniyetini tehdit eden bu saldırıları hiçbir şekilde mazur göremeyiz" uyarısında bulunmuştu.

GEREKLİ UYARI YAPILDI

TürkMedya Ankara Temsilcisi Melik Yiğitel'in diplomatik kaynaklardan edindiği bilgilere göre, Dışişleri Bakanlığı saldırıların yapıldığı 28 Kasım'da ilgili kurumlarla ortak bir toplantı yaptı. Koordinasyon kurulu, konuyu enine boyuna ele aldı. Türkiye, Ukrayna'nın güvenlik birimleri dahil, ilgili taraflara gerekli uyarıları yaptı, "Savaşı bizim kıyımıza getirmeyin" dedi.