İSTANBUL 21°C / 16°C
Parçalı bulutlu, güneşli
22 Ekim 2025 Çarşamba / 1 CemaziyelEvvel 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    41,9794
  • EURO
    48,7942
  • ALTIN
    5498.73
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Türkiye'den Uluslararası Adalet Divanı'nın İstişari Görüşü hakkında açıklama
Güncel

Türkiye'den Uluslararası Adalet Divanı'nın İstişari Görüşü hakkında açıklama

Türkiye'nin, haklı mücadelesinde Filistin halkının yanında durmaya devam edeceği, uluslararası hukukun etkin biçimde uygulanmasına ve adaletin tesisi yönündeki çabalara kararlılıkla destek vereceği bildirildi.

AA22 Ekim 2025 Çarşamba 20:42 - Güncelleme:
Türkiye'den Uluslararası Adalet Divanı'nın İstişari Görüşü hakkında açıklama
ABONE OL

Dışişleri Bakanlığı, Uluslararası Adalet Divanı'nın (UAD) "BM, Diğer Uluslararası Teşkilatlar ve Üçüncü Devletlerin İşgal Altındaki Filistin Topraklarındaki ve Bununla Bağlantılı Mevcudiyet ve Faaliyetleri Bağlamında İsrail'in Yükümlülükleri" hakkındaki istişari görüşüne ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, UAD'nin görüşünün, İsrail'in işgal ettiği Filistin topraklarında, uluslararası taahhütlerin hilafına işlediği hukuk ihlallerini açıkça ortaya koyduğu belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"UAD'nin istişari görüşü, İsrail'in uluslararası yükümlülüklerine riayet etmeyerek Filistin halkına karşı aralıksız işlediği suçların yanı sıra insani yardımların ulaştırılmasını engellemesinin ve BM tesisleri ile personelini hedef almasının uluslararası hukuk düzenine karşı bir meydan okuma olduğunu göstermiştir. Divan'ın hukuki mütalaası ayrıca, İsrail hükümetinin işgal altındaki topraklarda BM'nin ve BM Yakın Doğu'daki Filistin Mültecilerine Yardım ve Bayındırlık Ajansı'nın (UNRWA) yetkilerini, faaliyetlerini ve varlığını zayıflatmaya yönelik girişimlerinin de hukuksuz olduğunu teyit etmektedir."

Türkiye'nin, yazılı ve sözlü beyanda bulunarak UAD nezdindeki sürece katkı sağladığı bildirilen açıklamada, "Türkiye, haklı mücadelesinde Filistin halkının yanında durmaya devam edecek, uluslararası hukukun etkin biçimde uygulanmasına ve adaletin tesisi yönündeki çabalara kararlılıkla destek verecektir." ifadesine yer verildi.

ÖNERİLEN VİDEO

SOLOTÜRK Kayseri semalarında nefes kesti

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.