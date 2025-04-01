Türkiye'den, vatandaşlara Güney Sudan'a uyarısı

AA muhabirinin Türkiye'nin Juba Büyükelçiliğinden edindiği bilgiye göre, Güney Sudan'da son dönemde yaşanan gelişmeler ve silahlı çatışmaların başkent Juba'nın mücavir alanına da yayılması ışığında, Türk vatandaşlarının zorunlu olmadıkça Güney Sudan'a seyahat etmemeleri uyarısı yapıldı.

Ayrıca halihazırda Güney Sudan'da bulunan vatandaşların, Juba Büyükelçiliğiyle düzenli temas halinde olmaları istendi.

Türkiye'nin Juba Büyükelçisi Metin Ergin, AA muhabirine, "Büyükelçiliğimiz, Dışişleri Bakanlığımızın duyurusuna istinaden dün gece Güney Sudan'a gelmeyi düşünen vatandaşlarımıza bir seyahat uyarısı yayımlamıştır." dedi.

- GÜNEY SUDAN'DA GERGİNLİK

Dünyanın en genç ülkesi Güney Sudan, 2011 yılında, referandum sonucu Sudan'dan ayrılarak bağımsızlığını kazandı.

Cumhurbaşkanı Salva Kiir Mayardit'in, 16 Aralık 2013'te yardımcısı Riek Machar'ı "darbe teşebbüsü" iddiasıyla görevden almasının ardından ülke iç savaşa sürüklenmişti.

Yıllarca süren savaşın ardından 2018 ve 2022'de taraflar barış anlaşmasına imza atsa da kamu düzeni ve güvenliğinin sağlanamadığı ülkede, farklı kabileler ve gruplar arasında şiddet olayları ara sıra yaşanıyor.

Şubatta çoğunluğu Machar'ın da mensubu olduğu Nuer kabilesinden oluşan "Beyaz Ordu" adlı milis güç, ülkenin kuzeyindeki Yukarı Nil eyaletinin Nasir şehrini ele geçirmişti.

Bunun üzerine Machar'ın liderliğindeki Sudan Halk Kurtuluş Hareketi-Muhalefetten (SPLM-IO) birkaç general ve bakan gözaltına alınmıştı.

Cumhurbaşkanı Mayardit 7 Mart'ta, halkı sükunete davet ederek, "Ülkemizin tekrar savaşa dönmesine izin vermeyeceğiz. Bu krizi hükümet olarak ele alacağız." demişti.

Öte yandan, 26 Mart'ta, Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı Machar'ın ev hapsine alındığı bilgisi paylaşılmıştı.

ABD, Kanada, İngiltere, Almanya, Çin, Norveç, Polonya, İspanya, Malezya, Avusturya gibi ülkeler de Güney Sudan'a seyahat uyarısı yapmıştı.