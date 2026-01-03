İSTANBUL 14°C / 13°C
  Türkiye'den Venezuela açıklaması... ''Tarafları itidalli davranmaya çağırıyoruz''
Güncel

Türkiye'den Venezuela açıklaması... ''Tarafları itidalli davranmaya çağırıyoruz''

Dışişleri Bakanlığı, 'Türkiye, Venezuela'nın istikrarına ve Venezuela halkının huzur ve esenliğine önem atfetmektedir. Tüm tarafları itidalli davranmaya çağırıyoruz.' açıklamasında bulundu.

AA3 Ocak 2026 Cumartesi 16:58 - Güncelleme:
Türkiye'den Venezuela açıklaması... ''Tarafları itidalli davranmaya çağırıyoruz''
Dışişleri Bakanlığı, Venezuela'daki gelişmelerin yakından takip edildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Venezuela'da meydana gelen son gelişmeleri yakından takip ediyoruz.

Türkiye, Venezuela'nın istikrarına ve Venezuela halkının huzur ve esenliğine önem atfetmektedir.

Mevcut durumun bölgesel ve uluslararası güvenlik açısından olumsuz sonuçlar doğurmamasını teminen tüm tarafları itidalli davranmaya çağırıyoruz.

Venezuela'daki krizin uluslararası hukuk çerçevesinde çözüme kavuşturulması yönünde her türlü yapıcı katkıyı sunmaya hazırız.

Bu süreçte, Karakas Büyükelçiliğimiz, ülkede bulunan vatandaşlarımızla iletişim ve gerekli koordinasyonu kesintisiz biçimde sürdürmektedir.

