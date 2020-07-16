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Türkiye'den Venezuela'ya koronavirüs yardımı: Askeri uçak Ankara'dan havalandı

Başkan Erdoğan'ın talimatıyla Türkiye'nin Venezuela'ya tıbbi yardımlarını taşıyan uçak, Etimesgut Askeri Havaalanı'ndan havalandı.

AA16 Temmuz 2020 Perşembe 09:48 - Güncelleme: 16 Temmuz 2020 Perşembe 10:38
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Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından etkilenen ülkelerden Venezuela'ya tıbbi yardım malzemesi taşıyan askeri uçak, Ankara'dan havalandı.

Türkiye'nin, Kovid-19 salgınından etkilenen ülkelere tıbbi malzeme yardımları devam ediyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı üzerine Sağlık Bakanlığınca hazırlanan sağlık malzemeleri, Etimesgut Askeri Havaalanı'nda Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) ait A 400M tipi dev nakliye uçağına yüklendi.

Venezuela'ya hareket eden uçaktaki kolilerin üzerinde, Cumhurbaşkanlığı forsunun yanı sıra Türkçe ve İspanyolca, Mevlana'nın, "Ümitsizliğin ardında nice ümitler var. Karanlığın ardında nice güneşler var." ifadelerine yer verildi.

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