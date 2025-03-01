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Türkiye'den Vietnam menşeli kaynak teli ithalatı yasağına devam kararı

Vietnam menşeli 'özlü kaynak telleri' ithalatına yönelik yürürlükte olan dampinge karşı önlemin devam etmesi kararlaştırıldı.

AA1 Mart 2025 Cumartesi 10:22 - Güncelleme:
Türkiye'den Vietnam menşeli kaynak teli ithalatı yasağına devam kararı
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Ticaret Bakanlığınca hazırlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Tebliğle, Vietnam menşeli "özlü kaynak telleri"nin ithalatına yönelik yürütülen nihai gözden geçirme soruşturması sonucunda alınan karar belirlendi.

Soruşturma neticesinde, söz konusu ürüne yönelik önlemin yürürlükten kalkması durumunda dampingin ve zararın devam etmesinin veya yeniden meydana gelmesinin muhtemel olduğu saptandı.

Bu kapsamda, söz konusu ürünün ithalatında uygulanan dampinge karşı önlem CIF bedelinin yüzde 21,15 ve yüzde 29,65'i olarak devam edecek.

  • Vietnam kaynak telleri
  • Damping karşı önlem
  • İthalat yasağı

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