8 Mart 2026 Pazar / 20 Ramazan 1447
  • Türkiye'den yavru vatana kritik sevkiyat... F-16'lar konuşlandırılacak
Güncel

Türkiye'den yavru vatana kritik sevkiyat... F-16'lar konuşlandırılacak

Türkiye, KKTC'nin güvenliğini güçlendirmek amacıyla yarın adaya 6 F-16 savaş uçağı gönderecek. Sevkiyatın sivil uçuşlara etkisi olmayacağı açıklandı.

8 Mart 2026 Pazar 21:57
Türkiye'den yavru vatana kritik sevkiyat... F-16'lar konuşlandırılacak
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Sivil Havacılık Dairesi Müdür Vekili Aşkın Meşeli, Türkiye'nin yarın KKTC'ye 6 adet F-16 savaş uçağı göndereceğini açıkladı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Sivil Havacılık Dairesi Müdür Vekili Aşkın Meşeli, Türkiye'nin yarın sabah saatlerinde KKTC'ye 6 adet F-16 savaş uçağı göndereceğini açıkladı. Meşeli, uçakların güvenlik amacıyla gönderileceğini belirterek, söz konusu sevkiyatın sivil uçuşları etkilemeyeceğini ifade etti.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) kaynakları, dün yaptıkları açıklamada, son gelişmeler kapsamında KKTC'nin güvenliğinin sağlanması amacıyla F-16 savaş uçaklarının adaya konuşlandırılmasının değerlendirildiğini bildirmişti.

F-16'lar Kıbrıs yolcusu! MSB kaynakları: KKTC'nin güvenliği için konuşlandırılabilir

Türk F-16'ları daha gitmeden alarm zillerini çaldılar: Bölgede yeni bir gerçeklik doğuyor

Popüler Haberler
